Los matices del pacto en la izquierda en Cádiz

Las elecciones municipales en Cádiz se plantean a priori entre una batalla a tres que se puede reducir a una lucha entre dos bloques: Adelante Izquierda Gaditana, que es el partido que detenta el Gobierno local en estos momentos, a lo que se sumaría el PSOE en el terreno de la izquierda y el Partido Popular por el otro lado a falta de saber si alguno de los otros contendientes va a conseguir arañar algún escaño.

En esa hipótesis el Partido Popular sabe que si no tiene la mayoría absoluta va a tener muy complicado que su candidato Bruno García reciba el bastón de mando.

En el otro lado los dos partidos sumarán sus concejales aunque no lleguen a ser los que más votos saquen el 28-M, tal y como están vaticinando las encuestas.

Pero a pesar de esa unión más que probable que se va a dar entre la candidatura de Adelante Izquierda Gaditana, con David de la Cruz al frente, y el PSOE de Óscar Torres, en la fórmula no hay un acuerdo.

Este último tiene claro que para dar el apoyo para que David de la Cruz sea el alcalde si quedan por detrás de ellos, tienen que entrar en el Gobierno local, de manera que se crearía un gobierno de coalición.

En el otro lado, David de la Cruz fue categórico hace meses y dijo que él no veía un gobierno con el PSOE y en la rueda de prensa que dio este viernes para anunciar su propuesta para reformar el Paseo Marítimo, no fue tan categórico pero se mantiene en sus trece de que lo que se debe producir son unos acuerdos o pactos pero no está por la labor en estos momentos de formar ese gobierno de coalición. El escenario que se dé tras el 28-M será el que dictará sentencia.

De la Cruz dijo ayer que “con el Partido Socialista hay que entenderse siempre pero una cosa son los sillones y otra los pactos y los entendimientos”. En este sentido, cree que es la propia ciudadanía la que “nos exige” esos entendimientos y volvió a lanzar la idea de que “yo me siento muy identificado con la militancia y las bases del PSOE”, dejando fuera de esta afirmación a los dirigentes.

David de la Cruz asegura que esta postura no quiere que se entienda “como una línea roja o una respuesta testosterónica” pero se sigue manteniendo en un sí a los pactos y acuerdos pero sin decirlo ayer de manera taxativa, no a un gobierno de coalición.

Lo que sí ha incluido es que “lo lógico” es que el partido de izquierda que más votos saque tras las elecciones municipales del 28-M “fuera el que gobernara”. Así que si es el PSOE el que toma la delantera con respecto a ellos, “yo le daría el gobierno con una serie de pactos y de acuerdos y si fuera al contrario también me gustaría que fuera así”.

En el PSOE el candidato Óscar Torres dejó muy clara su postura cuando en un debate que hubo en el mes de marzo en Onda Cádiz hicieron una pregunta genérica en todos acerca de que si apoyarían a otro partido sin entran en el Gobierno y en su cartulina apareció claramente un “no”.

De todos modos, cada uno ha mostrado sus cartas a día de hoy pero hasta que no se vea el escenario tras el 28-M no llegará la hora de la verdad y será cuando tengan que tomar la decisión definitiva.