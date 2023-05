76.628 isleños están llamados a votar este 28M en San Fernando

Un total de 76.628 votantes están llamados este domingo a las urnas en San Fernando, según el dato facilitado por el Ayuntamiento de cara a las elecciones municipales del 28M. La cifra varía en poco más de 250 personas con respecto a 2019, cuando el censo de los comicios locales era de 76.383 isleños.

Tampoco se diferencia mucho el mapa electoral de esta jornada con respecto al de hace 4 años: habrá hasta 31 colegios electorales, que a su vez se repartirán en 113 mesas -una más, en colegio Casería de Ossio- para abarcar toda la ciudad.

La abstención, en 2019, fue de un 48,05 por ciento. Es decir, que hasta 36.700 isleños optaron por no ir a votar en las elecciones municipales. Un dato que pesa mucho sobre estos comicios.

Y de nuevo concurren hasta 9 candidaturas en las urnas, tal y como ocurriera hace 4 años y también en 2011. Eso supone que hay hasta 225 isleños que aspiran este domingo a convertirse en uno de los 25 concejales que tiene la Corporación Municipal.

No obstante, no se trata en todos los casos de las mismas siglas que en las últimas municipales. Constitucionalistas (Cns) concurre por primera vez a las municipales y Plataforma 3R, que estuvo ausente en los comicios de 2019, ha vuelto a presentar una candidatura, como ya hiciera hace ocho años. A ellos se suman PSOE, PP, AxSí, Cs, Vox, Podemos e IU. Las formaciones que no se presentan a estas elecciones con respecto a 2019 son el partido local Solo San Fernando (SSF) y Falange Española.

Al dispositivo de seguridad preparado desde la Subdelegación del Gobierno para la jornada del 28M, que cuenta con la presencia de la Policía Nacional en los colegios electorales, se suma también la Policía Local, según ha precisado este viernes el propio Ayuntamiento de San Fernando.

La Policía Local, de hecho, estará encargada de cubrir de forma permanente durante toda la jornada electoral 9 colegios. Habrá 3 agentes por centro de votación (por turnos), por lo que se movilizan 27 efectivos ese día.

A ellos se suma el jefe de la Policía Local, que estará de guardia todo el día y coordinándose con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Estará también apoyado por los dos siguientes mandos en la escala del cuerpo.

En cuanto a los agentes, ha precisado el Consistorio, estarán operativos desde las 7.00 horas hasta el final de la jornada, cuando también acompañarán a los presidentes al Juzgado para entrega de papeletas y actas.