Me presento: Si es usted una persona creativa y tiene la ocurrencia de un día de fiesta ir a desayunar al centro verá una sola cafetería abierta; pues bien, de las dos personas de la barra, el que no va vestido de camarero, ese soy yo. Quien esto escribe, sobre ser urbanista, nació y pervive en el centro y quizás no yerre al pensar que los dos principales problemas urbanísticos de Chiclana sean el diseminado y el centro –lo que es una excepcionalidad en toda Europa–. Son propicios estos días en que los políticos hablan y oyen –por este orden– propuestas para saltar de espontáneo.

Parece unánime el consenso ciudadano en aumentar el número de plantas en el centro. Y mira tú, la densificación a decir de los expertos es la más ecológica y sostenible de las actuaciones en las ciudades.Las ideas de los políticos (Cela en su prólogo de la Colmena escribe: "Las ideas (?) de los políticos") parecen coincidir en esto de subir el número de plantas con la de los ciudadanos. Dice la 'wiki' del centro: Espacio público con funciones administrativas, financieras, económicas y empresariales, y ADEMÁS lugar donde se realiza la VIDA SOCIAL.

Sobre esto de la vida social muchos recordarán la pirámide de necesidades humanas de Maslow (por el apellido va a ser que no era de Chiclana). El tipo decía que tras las necesidades fisiológicas la siguiente necesidad era la de las relaciones sociales. Éste es el bien mayor, la cúpula de todas las ideas que ha de recaer sobre el centro. Vamos que una ciudad necesita un centro como un piso un salón. Quiero hacer notar que esa necesidad de relacionarse la tienen todos los ciudadanos, incluso los que no tienen ni para tomar pinchitos maridados, ni para comprar lo que sea ¡Cómo si el hombre quiere ir por su centro dándole una patada a una lata!, lo que "NECESITA" este hombre es tener donde pasearse entre la multitud. Tengo para mí que si un partido logra petar el centro tiene la reelección garantizada. Lo de subir plantas es de cajón, pero esto no sería posible si previamente Román no se hubiese adelantado haciendo un anillo de aparcamientos, a saber: Retortillo, calle La Plaza y Plaza España, que petimetra lo que sería el ‘Barrio Alto’ (las calles donde no llegó la riada).

Ahora me encuentro con una buena noticia y es que ya a La Longuera no se va a trasladar a traición el centro y que además se va a construir un aparcamiento para que sirva de puerta desde la Avenida de la Diputación para entrar al centro. Sobre ese aparcamiento de La Longuera –una puerta– yo sembraría la idea de que sirviera de lanzadera, de Shuttle, para que fluyesen los ciudadanos de parte a parte del centro. Para lo que habría que construir una segunda puerta en la avenida opuesta a la de la Diputación, la Avenida Reyes Católicos. Sé que sobre el desgalgadero de la Avenida Reyes Católicos se va a construir un pequeño museo, na y menos para el sentido de este escrito. Este espacio es idóneo para usar como segunda puerta, con ascensores de acceso a la cúspide del centro y anecdóticamente coronado por el museo.

Por último sobre el dilema de qué debe ser primero si crear un flujo de ciudadanos por el centro que propicie que se habrán comercios o si abrir comercios para que paseen ciudadanos, tiene gracia que para buscar la palabra 'centro' en la 'wiki' usé su sinónimo foro y me encontré que este término viene de fórum, fuera de la ciudad, que era donde estuvieron los comercios hasta que atraídos por la gente se trasladaron al centro. Ahí lo dejo.