IU apuesta por una remodelación integral del transporte público en la ciudad

La movilidad es uno de los grandes ejes sobre los que se sustenta el programa electoral que Izquierda Unida ha confeccionado para las municipales y así se lo ha trasladado el candidato de la formación izquierdista, Roberto Palmero, a los vecinos con los que ha conversado durante un reparto de información electoral en el apeadero de autobuses del campo de fútbol.

"La movilidad es uno de los pilares fundamentales de nuestro programa, ya no solo en lo referente a una mayor eficacia y capacidad integradora del transporte urbano, sino también en lo relativo al uso del carril bici y otra serie de medidas que pretendemos poner en práctica para reducir el tráfico, algo que tanto la ciudad como nuestros vecinos van a agradecer en el ámbito medioambiental y de calidad de vida", señala Palmero, quien asegura que "una de las grandes apuestas de IU para el próximo periodo corporativo es una remodelación integral del transporte público de la ciudad".

En este sentido, el alcaldable por IU se refirió a que "Chiclana, debido a su extensión y a la dispersión de los núcleos urbanos que la forman, no puede continuar más tiempo con un servicio de transporte urbano tan deficiente". "Es necesario un cambio radical en este aspecto. Es una prioridad que los autobuses lleguen a zonas del extrarradio que no cuentan con su servicio y que se amplíe la frecuencia con otras zonas del municipio a las que apenas llega un autobús al día. Además, no solo vamos a apostar por reducir el precio del billete, sino por que incluso existan modalidades gratuitas para hacer uso del transporte público".

Palmero se ha referido además al compromiso de IU por la puesta en servicio de "autobuses más ecológicos, algo que requiere de una gran inversión, pero que posibilitará contar con un transporte público de calidad. Nuestro objetivo es lograr un gran avance en materia de sostenibilidad con el fin de reducir lo máximo posible el uso del vehículo particular dentro de la ciudad".