El debate sobre el debate en Cádiz

La ausencia en el debate de Onda Cádiz del candidato de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, sigue generando polémica en una campaña electoral demasiado tranquila hasta ahora. Cabe recordar que Podemos hizo una reclamación ante la Junta Electoral Provincial porque no estaba en el debate ni aparecía como partido político significativo, cuando reclamaba que los votos de hace años de Adelante Cádiz eran de una confluencia en la que entonces estaba la formación morada. La Junta Electoral le dio la razón y Onda Cádiz rehizo el plan de cobertura incluyendo también a Podemos, a lo que el PP hizo otro escrito en la que pedía que se aclarara quién tenía la representación y, si estaban los dos, los tiempos que tenían que tener cada uno de ellos. Finalmente, la Junta Electoral Provincial volvió a reiterar que el heredero de la representación de 2019 era Podemos y no Adelante Izquierda Gaditana, por lo que se quedan fuera del debate y de los tiempos en Onda Cádiz.

Todo esto hizo que el lunes David de la Cruz acusara al Partido Popular de vetar su presencia en el debate, algo en lo que este miércoles ha reiterado por "el PP no da puntá sin hilo" mientras que el candidato de los populares, Bruno García, sigue diciendo que no sólo no tiene problemas en que David de la Cruz esté en el debate, "sino que además es lógico porque es el que representa la actual acción de gobierno".

El asunto es que día de hoy no hay ningún tipo de solución para el próximo martes, al menos que el recurso que ha presentado Adelante Izquierda Gaditana prospere o que el escrito que ha hecho Onda Cádiz para que el interés informativo esté por encima de cualquier otra cuestión.

Cabe recordar que Vox, que tampoco tiene representación municipal, también va a estar en debate ante una reclamación que presentó porque la Junta Electoral Provincial estima que es un partido político "significativo" porque en otros comicios posteriores a las municipales, como es el caso de las últimas andaluzas, este partido obtuvo mas del 5% de los votos en la capital gaditana.

Este miércoles David de la Cruz ha insistido en culpar al PP porque "si no hubiese puesto la reclamación en la que pedía al juez que se decantara entre Podemos e Adelante Izquierda Gaditana, nosotros estaríamos en el debate y también los distintos espacios de la cadena municipal porque era lo que se había establecido con el plan de medios y que tenía ya el visto bueno. Lo que cambia todo es una reclamación del Partido Popular, que no da puntá sin hilo, y que dice que este espacio tiene que ser por Podemos o Izquierda Adelante Gaditana".

Bruno García, por su parte, asegura que el martes habló con David de la Cruz tras el debate que se llevó a cabo en una cadena televisiva y "le he trasladado que nosotros queremos ser parte de la solución y estamos abiertos al diálogo. Quiero que esté él, al igual que los que tienen representación, y vamos a seguir hablando con ellos. En nuestro documento está claro que es aclarar y, en su defecto, que nos expliquen cómo es la proporción de tiempos. Ayer en el debate también nos sirvió para hablar y para nosotros ese es el camino y vamos a seguir hablando con ellos pero yo encantado de que debata porque tiene que estar él".

El candidato popular se sigue defendiendo ante la acusación del veto porque "nosotros no hemos promovido en ningún caso nada parecido a lo que ellos están diciendo. Ha quedado muy claro que Podemos es la que ha hecho la reclamación y nosotros hemos pedido una aclaración. Ellos interpretan que ellos no pueden ir por esto. Yo quiero que vayan porque representa la acción de gobierno y lo lógico es que estén". asimismo, ha dicho que si hay otro plan de medios en el que esté Adelante Izquierda Gaditana no lo va a reclamar.

Mientras tanto, David de la Cruz ha recordad que en Canal Sur sí van a estar presentes en el debate porque se ha primado el interés informativo y aclara que lo mismo había hecho Onda Cádiz tras el primer fallo de la Junta Electoral Provincial para que "Adelante izquierda Gaditana, que es el gobierno de la ciudad, debe estar en el debate y no se quede fuera, y no es por mí, sino por el interés de los vecinos y vecinas que tienen derecho a que esté ahí la representación del gobierno municipal. Esperemos que podamos estar pese a la artimaña del Partido Popular, que por un lado te pone la sonrisa y culpa a Podemos pero por detrás es el culpable real y por el que nos quedamos fuera del debate".