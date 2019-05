Descontento generalizado entre los partidos tras el recuento

La jornada electoral dejó en la noche del domingo escasas y muy moderadas muestras de alegría en las sedes o lugares elegidos por los diferentes partidos para analizar los datos y ofrecer las primeras valoraciones al respecto, unas horas en las que, aunque el protocolo obliga y recomienda ofrecer la mejor cara y no profundizar en demasía sin un análisis detenido y sosegado, fueron muchos los gestos, palabras y detalles que evidenciaban un descontento generalizado en la mayor parte de formaciones políticas una vez conocido el reparto de ediles en la próxima Corporación municipal.

Y es que, la elevadas expectativas creadas, en algunos de los casos, y los tropiezas inesperados, en otros, motivaron que la mayoría de valoraciones por parte de los líderes políticos que concurrían a las municipales estuvieran más cerca de la decepción que de la satisfacción, aún cuando en muchas de las sedes se guardaran las formas y se hiciera un esfuerzo por poner el acento en lo positivo, que también lo hubo, por encima de lo negativo.

Tales son los casos de los dos grandes partidos, PSOE y PP, dos formaciones que, si bien en condiciones muy diferentes ya que los unos consiguieron un triunfo que les garantiza seguir al frente del gobierno municipal y los otros se quedaron muy lejos de esta posibilidad, denotaban un claro descontento en relación con los detalles que rodeaban al recuento final.

El partido ganador, por su parte, valoró muy positivamente la recuperación protagonizada en la ciudad después de dos comicios, las andaluzas y las generales, en los que las urnas habían dejado entrever un extraño panorama político local en comparación con lo que había sido habitual en la localidad durante años. Y es que, el destacado ascenso de formaciones como Ciudadanos y Vox en las citadas elecciones hacía temer a los socialistas un riesgo municipal en forma de pacto entre estos partidos y los populares que pudiera provocar un vuelco al escrutinio de los votos.

Ganemos y Vox han sido los grandes triunfadores de las municipales, en términos relativos

No obstante, y aunque esta circunstancia finalmente no se dio, algo que sí celebraron en la Casa del Pueblo, del pensamiento de los más antiguos del lugar, a buen seguro, no podían apartar el dato de que la formación socialista regresaba con los nueve ediles a guarismos que no se recordaban en el PSOE de Chiclana desde hacía décadas, registrándose así los segundos peores resultados de la democracia para los socialistas chiclaneros por detrás de las primeras elecciones celebradas en el año 1979, cuando se quedaron en seis ediles.

Desde entonces, y aunque cada época es diferente y las circunstancias de las mismas condicionan estas comparaciones en gran medida, los socialistas habían dominado el panorama local durante décadas con mayorías absolutas en muchos casos, una posición a la que estaban intentando volver en los últimos comicios con una alternancia entre 11 y 10 concejales que en esta ocasión ha vuelto a bajar de la decena, algo que, como se ha comentado, no sucedía desde finales de los 70.

Por su parte, en la acera de enfrente, los populares han sido los grandes derrotados de las municipales, ya que la pérdida de dos ediles con respecto a 2015 no podían compensarla con ninguna buena noticia en forma de posible pacto que desbancara al PSOE de la Alcaldía, una situación que vuelve a retrotraer al PP de Chiclana a etapas anteriores a la llegada de Ernesto Marín, en quien se ha sustentado el proyecto de esta formación durante los tres últimos lustros con resultados que, a diferencia de lo que había sido habitual en la ciudad hasta entonces, no bajaban de los ocho ediles, llegando incluso a los 11 de 2011.

En esta ocasión, el PP vuelve al que ha sido durante décadas el techo de este partido en la ciudad, seis concejales, con alguna excepción, un revés que evidenció en la noche del domingo una situación difícil de digerir para los miembros de la formación popular en Chiclana y que éstos justificaban con la fragmentación del voto de la derecha en la actual coyuntura de partidos, consolándose con haber obtenido mejores resultados que en otras muchas localidades de la provincia.

En lo que al resto de formaciones respecta, se da la circunstancia de que partidos como Ciudadanos y Podemos, que se estrenaban en el marco político municipal, y pese a haber conseguido tres y dos ediles, respectivamente, en sus primeras valoraciones a pie de escrutinio también dejaban escapar más motivos para lamentarse que para la alegría, a buen seguro por las expectativas con las que partían.

IU fue el otro derrotado de la jornada, ya que perdió uno de los tres ediles con los que contaba desde 2015, unos resultados que, a pesar de ello, dejan a esta formación a las puertas de un posible pacto de gobierno con el PSOE.

Por último, se da la paradoja de que los dos partidos con menos votos a favor de cuantos han obtenido representación, Ganemos y Vox, pueden considerarse como los grandes ganadores de las municipales, en términos relativos.

En este sentido, cabe destacar que los 2.043 votos y los dos ediles conseguidos por Ganemos consolidan a esta formación en el panorama político municipal y la dejan a las puertas de su segundo gobierno consecutivo, tras el pacto firmado con el PSOE en la presente legislatura, siendo el único partido con representación anterior que ha mejorado sus resultados de 2015. Asimismo, Vox irrumpe en el marco político local con un concejal en su primera concurrencia a las municipales, una circunstancia que evidencia el cambio que se está produciendo en el panorama político general y que tiene su proyección en el ámbito local.