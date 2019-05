Vox presenta a su lista de “valientes” para las municipales

“Habla, convence y actúa” es el lema de campaña de Vox Puerto Real, cuya candidatura se presentó el pasado viernes en la cervecería El Barril. El acto lo abrió Concepción Rueda, número dos de la lista y la persona que hace cinco años inició el trabajo para crear el partido en la ciudad.

Hoy es su coordinadora y explicó los motivos por los que nacieron en la ciudad: “Otros partidos dejan abandonadas a las víctimas de ETA y se posicionan del lado de los etarras o no defienden la vida ni el nacimiento del no nacido y la unidad de España. No podemos permitirnos eso”, dijo Rueda.

En clave local, explicó las motivaciones de Vox, que van desde la “falta de apoyo” al comercio local o la “poca atención” de las barriadas rurales, al “deficiente transporte público”. “Estamos viendo como la inmigración ilegal no se ordena, como a la Policía Local no se le dan las directrices correctas o una delincuencia que hay que pararla. Queremos un Puerto Real para los puertorrealeños”.

Tras Concepción Rueda tomo la palabra la parlamentaria de Vox, Ángela Mulas, para presentar las medidas que están llevando al Parlamento referentes a la provincia de Cádiz en General y la Bahía en Particular. Contaron también con la presencia del vicepresidente de Vox Cádiz, Manuel González, y la candidata a la alcaldía de Puerto Real, Encarnación Armario, que presentó a la lista de mujeres y hombres que le acompañaran en las elecciones municipales, refiriéndose a todos ellos como “personas valientes” del municipio.