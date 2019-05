Ubrique quiere que se acabe el gran atasco

Aquella joven que salía de una de las fábricas de piel nacidas en los últimos tiempos en Ubrique tenía mucha prisa. Era muy amable, y su sonrisa decía que estaba dispuesta a contestar a las preguntas del periodista pero con sus palabras se disculpaba: “De verdad, de verdad, yo os contestaría, pero es que ahora... tengo mucha prisa”

–“¿Y hay alguien dentro, nos querrán hablar? No tardaremos mucho...

–Noo... no sé, la verdad es que aquí siempre salimos todos con prisa. Preguntad, pero es que sólo tenemos una hora para comer y todo el mundo tiene que ir y volver...

No entendían los periodistas las prisas en una población de alrededor de 17.000 habitantes. No tardaron mucho en entenderlo cuando a la vuelta la respuesta les atrapó: El Atasco. Un embotellamiento de hora punta para salir del polígono y entrar en el casco urbano, se supone que de vehículos con gente que sale de las fábricas para ir y volver, que se mezclan con los que van y vienen de los colegios.

Un retraso más propio de grandes ciudades que te planta frente a uno de los grandes temas de discusión que se ventilarán en las ya muy próximas elecciones municipales en Ubrique: la circunvalación que debería acabar con el problema. “Hombre, claro que es un problema”, remacha Carmen Zapata mientras trabaja en el interior de la fábrica. “Si tenemos una hora para ir a comer a casa y tenemos el atasco que tenemos, es que no nos da tiempo de calentar la comida, comer y descansar”. Casi les vale más traerse la comida aquí, le dice el periodista. “¿Y entonces cómo se mantiene la unidad familiar, eh?”. Claro. La conciliación. No se puede desdeñar la importancia de un gran atasco repetido todos los días laborables. Hasta ese punto doméstico puede influir una circunvalación.

Precisamente, el que se intuye como gran rival de la alcaldesa socialista Isabel Gómez, el ex alcalde Manuel Toro, se ha pasado los cuatro años de la agonizante legislatura pidiendo la circunvalación para Ubrique y el arreglo de la carretera de Cortes, que conecta con la Costa del Sol. El PP, que gobierna ahora en la Junta, tiene la oportunidad de darle el impulso definitivo a la obra, que pondría la costa a una hora y media de distancia de los ubriqueños.

Y no se puede ignorar el peso negativo que una dificultad viaria de este tamaño tiene sobre el sector de la piel ubriqueño, de nuevo pujante después de varios años de honda crisis. Un sector sobre el que ha basado parte de su éxito y apoyo popular la actual alcaldesa, Isabel Gómez, auténtico peso pesado de la política municipal, que ha gobernado muy tranquila estos cuatro años con sus nueve concejales y su mayoría absoluta.

A Gómez se le reconoce entre sus aciertos el de dar impulso y apoyo municipal a la Escuela de Artesanos de la Piel, que es ya un referente y que es una iniciativa de la asociación de empresarios de la piel. Tal vez por ello, Carmen, sentada ante la máquina con la que cose un bolso, apoya con fuerza a la alcaldesa. Aunque de la rotundidad de sus palabras se deduce que son muchos y más profundos los motivos de su apoyo: “Es la primera alcaldesa que hemos tenido, y ha luchado bien por el pueblo. Yo creo que debería seguir, nosotras siempre le decimos que siga luchando”.

Pero si Carmen tuviera que destacar una cualidad única que haya aportado la regidora, elegiría de manera rotunda una palabra: “¡Transparencia!”. Y añade de forma más misteriosa: “Porque en los pueblos ya sabe usted...”

Los oponentes de Isabel Gómez tienen un trabajo duro por delante en la semana que queda de campaña, ya que la alcaldesa ha puesto en el mapa turístico a Ubrique, con su centro de interpretación del yacimiento romano de Ocuri, muy visitado, y que es el único que está dando frutos, de todos los que forman la Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos, en la que se invirtió una considerable cantidad de dinero.

Aparte del que considera su principal rival, el ex alcalde Manolo Toro, Gómez tiene que enfrentarse en estas elecciones a otro histórico de la gestión local es José Antonio Bautista Piña (AxSí), abogado de profesión, que ya tiene experencia de gobierno en Ubrique con el Partido Andalucista. Bautista critica que los socialistas no hayan dado durante este periodo prioridad a dos reivindicaciones, para él fundamentales, el Plan General de Ordenación Urbana y la Relación de Puestos de Trabajo municipal y no se ha hecho.

Dicen, y no puede ser un invento, que Ubrique es la piel y sus empresas. Hablando con sus trabajadores y con sus empresarios, hay quien dice que los ubriqueños van siempre un paso por delante del resto de la Sierra, como si la marroquinería, la industria formara parte de su propia piel como ciudadanos, de su propio talante.

Nada más entrar en el vestíbulo de Movex, el centro creado para impulsar el diseño, la tecnología y la experimentación, nos encontramos con otra joven. Mujer y juventud, como un símbolo del futuro de Ubrique, Isabel Viruez, licenciada en marketing e investigación de mercado. Ha estado siete años fuera de su pueblo, y ahora ha vuelto. Ha pasado por Francia, dos años en Alsacia, y ha reencontrado Ubrique “bastante mejorado”. Si acaso, echa en falta mayor actividad cultural “porque aquí hay pocas oportunidades de ocio aparte de los bares, y eso cansa un poquito, la verdad”.

En otra de las empresas marroquineras, Morelli Moda, el encargado del taller, Antonio Ruiz, que no ha votado desde hace muchos años, se muestra contento porque ahora, por lo menos, “hay trabajillo” y hace votos por que no vuelvan los malos tiempos, cuando la gente se fue a la construcción, a la costa. Ahora “hasta cuesta trabajo encontrar trabajadores”, dice. Aún no sabe si votará, ni a quien, pero ve el pueblo mejorado, si no fuera por ...“la circunvalación, que no hay forma de hacerla, porque se cambió de alcalde y se cambió de proyecto, y ahí está parada...”

Sea quien sea el próximo alcalde o próxima alcaldesa de Ubrique, parece que la principal tarea ya la tiene encargada.