Nos falta un Trivial, lo sabemos. Pero lamentamos no poder ofrecérselo. La alcaldesa y candidata del PSOE a la Alcaldía, Patricia Cavada, ha declinado amablemente someterse a nuestras preguntas sobre La Isla para la edición digital del Diario, que incluye un montaje en vídeo. Aclaramos, a petición suya, que no tuvo inconveniente alguno en someterse a dicho cuestionario para la edición en papel, si bien este periódico consideró más adecuado no hacerlo para mantener un criterio de igualdad con el resto de candidatos, que se sometieron de buen grado a nuestra 'prueba'. A todos ellos no podemos sino trasladarle nuestro agradecimiento. Sabemos lo difícil que ha resultado para algunos y no podemos sino brindarles nuestro reconocimiento por su valor a la hora de exponerse a pecho descubierto y delante de una cámara a nuestras preguntas, algunas -sí, lo admitimos- con bastante guasa.

Por cierto, como algunos lectores nos han preguntado, aprovechamos para aclarar que no, que evidentemente ninguno de los candidatos conocía de antemano las preguntas que les íbamos a realizar en este Trivial de La Isla. Todas, como los más avezados habrán podido adivinar, seguían cierto patrón: había siempre algo de historia, algo de léxico cañaílla, algo de Semana Santa, de Carnaval, de geografía isleña, de actualidad y hasta de política municipal dado que estamos en campaña... Un poco de todo. El objetivo no era otro que abarcar un panorama bastante amplio, que en la medida de lo posible englobara a la ciudad en todas sus facetas.

Y sí, como algunos han advertido, algunas de las preguntas que hemos realizado a los candidatos se han repetido en varias ocasiones. Pero, evidentemente, se trata de grabaciones realizadas con anterioridad a la publicación de las entrevistas, así que no había manera de que los candidatos supieran las respuestas correctas por esa vía.

En cuanto al grado de dificultad de los cuestionarios, hemos intentado que tuvieran un cierto equilibrio. Sinceramente, no sabemos si lo hemos conseguido. Hay lectores -algunos- que nos han reprochado la excesiva dificultad de las preguntas que hemos lanzado a los candidatos y otros que nos han dicho exactamente lo contrario. Así que invitamos a cada uno a que se atreva a responder al cuestionario para que él mismo decida al respecto.

Eso sí, aquellas cuestiones que pensábamos que podrían ser más difíciles hemos intentado hacerlas más llevaderas aportando tres posibles respuestas a elegir.

Aprovechamos también para aclarar -dadas las dudas que algunos lectores nos han hecho llegar hasta la redacción- que no hacía falta estudiar ni tener una memoria de elefante para responder a las preguntas del tipo '¿Qué famoso personaje dijo: La Isla es el kilómetro cero de la democracia?', que en principio pueden parecer extremadamente difíciles. Todas ellas aluden a las placas conmemorativas del Bicentenario colocadas que están colocadas en el suelo de la calle Real y de los lugares más emblemáticos de la Ruta de Las Cortes, por donde probablemente pase -y pise- a diario.

Y sí, vale: el Paseo de los Impresentables existe de verdad y está en el centro comercial de Bahía Sur. La Isla nunca te deja de sorprender... ¡Esa era difícil!

El Trivial de La Isla es solo un juego, una propuesta que desde la Delegación de San Fernando del Diario de Cádiz llevamos realizando desde hace ya varias campañas electorales. Eso sí, esta vez ha sido la primera en la que se ha realizado con vídeos para la edición digital, de lo que se ha encargado magistralmente Román Ríos.

Y su objetivo no es determinar el grado de conocimiento de La Isla que tienen los candidatos que aspiran a ser alcaldes de la ciudad, ni someterlos a un examen, ni decir quién tiene más nota que otro.... Ni muchos menos. Lamentamos que algunos hayan querido verlo así. De hecho, sería absurdo pensar que uno puede ser mejor gestor que otro o puede aportar más a San Fernando si sabe en qué fecha exacta empezaron las obras del tranvía o cómo se llama el templete de la Alameda...

Simplemente queríamos ofrecerles también otra imagen de los candidatos, más cercana y alejada del corsé que a menudo impone el discurso político y la campaña electoral. Esperamos haberlo conseguido. Reiteramos nuestro agradecimiento a Inmaculada López (SSF), a Carlos Zambrano (Vox), Gonzalo Alías (IU), Regla Moreno (Cs), Fran Romero (AxSí), Ernesto Díaz (Podemos) y a Pepe Loaiza (PP) por haber hecho posible esta sección. Y todos ustedes, claro, por la acogida que ha tenido. "Me han hecho más llevadera la campaña", decía uno de nuestros lectores. Nos quedamos con eso.