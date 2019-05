Cuando el socialismo no es cuestión de genética

Si hay alguien que representa la imagen del socialismo en Puerto Real es, sin alguna duda, Juan Manuel García Candón. Fue militante socialista desde la clandestinidad, encabezó la lista del PSOE en Puerto Real e incluso llegó a ser vicepresidente de la Diputación de Cádiz, también dentro del PSOE. Se podría decir que lleva el socialismo en la sangre, que lo lleva impreso en su ADN. Pero los destinos de la política le hacen ver ahora que lo suyo va más en el corazón que en la genética.

Tras casi dos décadas sin formar parte de una lista electoral, Juan Manuel vuelve a dar su apoyo –y su nombre– a la candidatura de Elena Amaya. Y lo hará con una particularidad que nunca había imaginado. Tendrá enfrente a su hijo, Mario García, uno de los nuevos fichajes de Podemos para Adelante Puerto Real.

“La verdad es que no sabía muy bien cómo decírselo a mi padre, aunque yo creo que algo se olía. Así que llamé a mi madre para que sirviese un poco de mediadora”, explica Mario con una sonrisa.

Dice Juan Manuel que se tomó “más o menos bien” la noticia y que su respuesta fue un rotundo “Me parece bien, todo el mundo tiene derecho a equivocarse”. Aunque padre e hijo se enfrentan ahora a unas elecciones en distintos partidos políticos, en el fondo “los dos buscan lo mismo y con el mismo sentimiento. Lo que ahora piensa y siente Mario, es lo que Juan Manuel sentía con su edad. Los tiempos han cambiado”.

Lo dice Conchi González, esposa y madre, que no quiere ser “ni juez ni parte” y que también asegura que no tiene el corazón dividido en las próximas elecciones “porque hace mucho que voto por libre y si tuviese tiempo también me hubiese metido en una lista. Conmigo ya estaban los jardines arreglados”, dice también sonriente. Ambos candidatos, esposo e hijo, asienten. Tampoco tienen duda de que así sería.