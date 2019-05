Boy (AxSí) responde a la Federación de Fútbol: “Yo no estoy mintiendo”

La presentación de uno de los principales proyectos de la candidatura de Andalucía por sí (AxSí) en Puerto Real sigue generando polémica. El candidato andalucista, Fernando Boy, dijo haber mantenido una reunión con la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) en la que “arrancó un compromiso de inversión para la consecución de un nuevo campo de fútbol de césped artificial”. Sin embargo, pocos días después la propia Federación emitió un duro comunicado para negarlo. Decía que el encuentro apenas había durado cinco minutos y que no se había comprometido a nada.

Ahora ha sido el candidato quien le responde con firmeza: “Yo no estoy mintiendo y quien me conoce lo sabe”, dice Boy. Lo primero que aclara el alcaldable de AxSí es que la reunión celebrada el pasado 26 de abril en Sevilla, “no duró cinco minutos sino media hora”. Mantiene que sí que hubo un compromiso cuando aclara ahora que “yo sé lo que se habló en esa reunión y sé que hay mucha gente que está mirando en clave política por lo que entiendo que haya presiones en la Federación. También añade que nunca ha condicionado el compromiso de inversión que, supuestamente, hizo la Federación de Fútbol, a que él llegase a la alcaldía de Puerto Real.

Pese a este encontronazo con la Federación, Boy insiste en que se ha comprometido a construir un nuevo campo de fútbol además de colocar césped artificial en el Virgen del Carmen. “Mi primera medida como alcalde será la de presentar un convenio de colaboración con la Federación”, asegura el alcaldable pese a todo.