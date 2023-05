El Piojito es la confluencia

Todo un clásico: repartir propaganda electoral en El Piojito. Suena viejuno, pero entendían los partidos que había que aprovechar tal concentración de público -mayoritariamente femenino- junto a la Bahía. Allí se dieron cita este lunes buena parte de las formaciones que se jugarán los cuartos el domingo en las urnas. Lo hicieron de diferentes formas, pero con la común intención de arañar esos votos que les pueden hacer falta para sus objetivos.

La Tapería del Lulu separaba los puntos de encuentro de dos formaciones ideológicamente muy distantes: VOX y Adelante Izquierda gaditana. La primera de ellas repartía folletos con la imagen del candidato, Francisco Martín, y dentro de ellos, la papeleta de voto. Al otro lado, la segunda, con el cabeza de lista David de la Cruz, entregaba, junto a miembros de la candidatura y militantes, el libro Diario de los Barrios, resultado de las visitas realizadas a distintas zonas de la ciudad. Se lo ofrecieron a una señora: ¿Es gratis?, entonces lo cojo”. Como diciendo, “vengo al Piojito buscando gangas y me voy a gastar dinero en un libre, anda ome”.

“Aquí, apoyando a mi hermano”, eran las palabras del alcalde José María González ‘Kichi’, que arropaba a quien quiere que le suceda en el cargo. El regidor, al que le queda poco menos de un mes en el sillón, recibió muchas muestras de cariño. Le acompañaban las ediles Monte Mures y Lorena Garrón.

Kichi arropó a David de la Cruz y Cuca Gamarra hizo lo propio con Bruno García

“David, del tirón”, le repetía una señora. Aparecían Bruno García, aspirante por el PP, y sus acompañantes, entre ellos la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, que venían de repartir propaganda desde el final del mercadillo, pero cruzaron pronto la avenida de la Bahía. La comitiva debía acudir a un acto en el Parador Atlántico. “La competencia, Jose Mari”, gritaba a Kichi un vendedor de caracoles con la voz rajada de llevar toda la vida pregonando, advirtiéndole de la presencia de los populares.

De la Cruz se disponía a atender a los medios cuando se oyó: “Seis meses esperando la Ley de Dependencia y no hacéis nada”. Lo decía una señora. El que lo coja, pa él. “Eso no va por nosotros, que no tenemos las competencias. Será por el PP”, aclaraba una militante de Adelante Izquierda Gaditana.

Una vez delante de los micros, De la Cruz animaba a la participación el domingo que viene. “Cuando es masiva se decide lo mejor para la mayoría y no para una minoría”, apuntaba. El joven aspirante desgranó sus principales propuestas. “¿Qué le transmite la gente por la calle?”, le preguntó un compañero de prensa. “Que miremos por Cádiz por encima de los intereses partidistas que otros partidos tienen en Madrid. Nuestra prioridad absoluta es Cádiz”.

Mientras el PP aprieta valiéndose de sus figuras, como Juanma Moreno, Feijoo y Cuca Gamarra, o el PSOE con Pedro Sánchez, De la Cruz bromeaba: “Nosotros hemos traído al Gago, que es mejor”. en referencia al acto celebrado el sábado, en el que el cuartetero fue invitado en la presentación de Diario de Barrios.

Tocaba repartir la propaganda. Una mujer cogía un folleto con la cara de De la Cruz y aseguraba no saber si lo votará, ya que ella alineará los folletos con las caras de los candidatos y así decidirá. Cada uno a su ritmo. De camino al final del mercadillo se producía un encuentro amistoso con el Ciudadano Lorenzo y sus compañeros de Justicia Social, que portaban un altavoz donde sonaba en ese momento ‘La murga de los currelantes’ de Carlos Cano.

De vuelta, un vendedor saludaba a Kichi y David con el puño en alto. Llegaban los del PSOE, -en ese momento sin su candidato, Óscar Torres, que atendía a un acto de campaña en otro punto de la ciudad-, con el edil José Macías y otro histórico como Gonzalo Pando entre ellos. En ese momento confluían en El Piojito Adelante Izquierda Gaditana, PSOE y Justicia Social en armonía.

No fueron las únicas candidaturas presentes en la matinal del lunes junto a la Bahía. Cádiz Sí, la formación que lidera Ismael Beiro, instalaba un stand junto al Club Deportivo Viento de Levante. “Acordarse de Cádiz Sí, por Dios”, decía una mujer que convertía pañuelos en bolsas de tela, a las que añadía la chapa con la cara del candidato. Una curiosa manera de promoción. Mientras, el candidato de Ciudadanos, Juande Sánchez, optaba por el modo clásico de reparto de folletos.

Las campañas electorales han evolucionado como lo ha hecho la sociedad, principalmente a golpe de tecnología. Pero quedan guiños al pasado como el reparto de propaganda en El Piojito, donde los candidatos pregonaron sus propuestas y vendieron sus promesas.