Pablo Santo: “El Partido Popular nos dio la espalda a muchos de los que éramos militantes”

La generación del 72 puebla algunos de los principales puestos de los distintos partidos en estas elecciones municipales. Este es el caso también de Pablo Santo, número 3 por Vox y encargado de comunicación y redes sociales en Cádiz. Un hombre que es un auténtico buscavidas si nos atenemos al currículum profesional que presenta: “El que quiere, trabaja”. Así, ha desempeñado desde muy joven en la noche poniendo copas, en las puertas de las discotecas, como vendedor de seguros, repartiendo de electrodomésticos, de pollos, etcétera. Hasta que en el año 2006 entró en uno de los tanatorios de la ciudad y entre sus funciones, está la del tanatoestética: “Yo tengo que tratar con la gente cuando están en el peor momento de su vida, pero también hago que se queden con el mejor recuerdo de su ser querido en esa situación tan difícil”.

Deportista nato, fue campeón provincial juvenil de culturismo y aún practica el gimnasio de la vieja escuela, el de las mancuernas y los discos.

Se afilió al Partido Popular en 2004 cuando este partido acababa de perder las elecciones generales tras el atentado del 11-M pero “el PP nos dio la espalda a muchos militantes porque se fue socialdemocratizando y tras lo de Cataluña fue cuando me di de baja”. De hecho, ya apuntaba su salida porque en el 2015, cuando aún era afiliado del PP, votó en las autonómicas a Vox.

En marzo de 2018 aterrizó en este partido que lidera Santiago Abascal, cuando no se les tenía en cuenta y entre los adversarios políticos e, incluso entre la ciudadanía, “producía una mezcla entre ignorancia y risa”.Lamenta que se dé esa imagen tan negativa de ellos “pero cuando la izquierda fue desalojada en Cádiz hubo una manifestación alentada por el partido del alcalde en la que había gente encapuchada entre con concejales del equipo de gobierno y donde se quemaron contenedores e hicieron pintadas porque no le gustaron los resultados de unas elecciones democráticas. Ahora ha ganado el PSOE y, ¿ha salido alguien de nosotros a la calle? ¿Quiénes son los violentos?”.

Pablo Santo es un declarado amante de los animales y tiene tres perros que ha adoptado a los que adora, algo que llama la atención en un partido que defiende los toros y la caza: “A mí estas dos cosas ni me gustan ni me disgustan, sino que no los entiendo porque nunca he estado en una corrida ni he ido a cazar. Lo que tengo claro es que los cazadores equilibran el ecosistema”.

No está de acuerdo con los que dicen que Vox ya tiene que empezar a bajar:“Acabamos de empezar e iremos creciendo exponencialmente. Entramos a lo grande en el Parlamento de Andalucía, ya estamos en el Congreso y seguro que a partir del 26 de mayo también estaremos en los ayuntamientos”.