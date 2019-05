El PSOE habla de “gestión ejemplar” en Villaluenga y Benaocaz

La secretaria general del PSOE de Cádiz y presidenta de la Diputación, Irene García, ha acompañado a los alcaldes de Benaocaz, Antonio Venegas, y de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso, senador electo por la provincia, de los que ha destacado su “gestión ejemplar” pues aunque son de los municipios más pequeños de la comarca, “hacen grande” a la Sierra de Cádiz y “hacen marca”, con su trabajo por fijar población al territorio, atraer inversiones, reflotar los sectores primarios y abrir espacios de oportunidades para los más jóvenes.

Hablaba así García de “dos magníficos alcaldes de la Sierra, dos candidaturas ganadoras con las que esperamos revalidar el Gobierno municipal”, pues precisamente es ese buen balance, a su juicio, el argumento principal para que los vuelvan a votar el próximo 26 de mayo. Especialmente en la Sierra ha advertido la secretaria general sobre el afán de la derecha por “donde sumen quitar alcaldes del PSOE” y por eso ha hecho un llamamiento para que la gente acuda a votar masivamente haciendo la misma apuesta segura del 28 de abril.

García ha destacado en Benaocaz “esos cuatro años de buena gestión, de intenso trabajo para recuperar la normalidad en un ayuntamiento que arrastraba una losa en forma de deuda municipal y que ahora superada esa etapa puede ofrecer más oportunidades que permitan a la gente joven proyectar su vida aquí porque existe generación de empleo, presente y futuro”.

“Son cuatro años de decencia, de trabajo para construir y sentar las bases de un proyecto que necesita de más tiempo con la complicidad de las personas que lo han estado acompañando y con la candidatura que viene a reforzar la gestión”, ha señalado.

Venegas ha recordado la complicación para su gestión supuso “la deuda municipal de 400.000 euros que se encontró en el ayuntamiento” y ha agradecido especialmente el apoyo de la Diputación “porque todo lo que se ha hecho aquí tiene su sello” y en este punto, ha recordado inversiones como el cambio del alumbrado exterior, la Pista Polideportiva en el Colegio, la reforma por la inundación del Centro de Interpretación o el apoyo a la Feria Ganadera, entre otros. “Nuestro fin es terminar lo que hemos comenzado estos cuatro años, porque no hemos podido desarrollar todo lo que queríamos”, ha dicho aunque su balance es positivo y se muestra satisfecho ya que “hemos conseguido parar a un pueblo que iba a la deriva, estabilizarlo y ahora toca tiempo de empuje en los próximos cuatro años para conseguir fijar población”. Venegas ha apuntado que “un pueblo sin industria se para, no sucede como en Ubrique con el sector de la piel o en Villaluenga con el sector del queso, y por eso son nuestros referentes para el proyecto ambicioso que perseguimos”. En referencia a los demás partidos, ha precisado que “no estoy para circos, ni batiburrillos, sino para solucionar problemas porque Benaocaz necesita aún mucho para salir adelante y no puede confiar en gente que toma posesión y se va o que abre negocios en Ubrique en lugar de generar empleo aquí”.

Respecto a Villaluenga, la dirigente socialista ha afirmado que “no podemos presentar a un alcalde tan querido en la Sierra como es Alfonso y conocido pues durante todos estos años ha construido y puesto en marcha un modelo de desarrollo que es la base de lo que los socialistas queremos el en ámbito rural y es que el hecho de ser un pueblo pequeño no suponga freno al crecimiento” y en este sentido, ha puesto el ejemplo del “mundo de las queserías, de esos sectores primarios que han retomado protagonismo”. “Villaluenga se conoce en ámbitos internacionales y sus quesos suponen un gran emblema, siendo embajadores de la provincia”, ha incidido, ligando “el motor que eso ha significado en generación de oportunidades con la posibilidad de fijar población y dar esperanzas”.

Moscoso ha recalcado que “tras 20 años de gestión el verdadero cambio es seguir apostando por el PSOE en Villaluenga” y ha agradecido el apoyo de Irene García que ha sido “la mejor presidenta que ha tenido la Diputación para los pequeños municipios porque siempre tuvo claro que, con independencia del número de habitantes y de la ubicación geográfica, todos los municipios debíamos tener las mismas inversiones, sin importar color político”.