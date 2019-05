El PP denuncia la contratación de la hermana del candidato del PSOE en Zahara de la Sierra

EL PP de Cádiz denuncia que el alcalde de Zahara de la Sierra, Juan Nieto (PSOE), ha ampliado “a escasos días de la celebración de las elecciones municipales” el contrato de la hermana de Santiago Galván, el candidato socialista a la Alcaldía de la localidad serrana, pasando a estar contratada de 20 horas semanales a jornada completa.

Los populares critican “un nuevo uso del PSOE de las instituciones públicas y del dinero público para beneficiar a familiares y cargos socialistas”. “El alcalde de Zahara se ha querido ir dejando bien situada a la hermana de su candidato quien no solo ha encontrado un acomodo a su salida de las listas de Jerez sino que ahora también ha beneficiado a su hermana”, acusan los populares.

Por su parte, el regidor zahareño, Juan Nieto, defiende la legalidad de esa ampliación de contrato de esta trabajadora que lleva dos años en el puesto, aumento “que cuenta con los informes jurídicos del Servicio de Atención Municipios de Diputación”. Nieto explica que la ampliación responde a una instancia de la propia Diputación que exigía que la plaza fuera a jornada completa ya que está subvencionada. Hasta ahora, según Nieto, por razones de la crisis económica, el puesto del Guadalinfo estaba partido en dos jornadas parciales con dos técnicos: la hermana del candidato del PSOE y el técnico de Cultura, éste último cumplimentaba su jornada completa con su trabajo, también, en el Ayuntamiento.

Nieto añade que el aumento de la jornada se llevó a pleno, con los presupuestos, el pasado día 2 de mayo, junto a la aprobación de ampliación de la jornada a otros cuatro trabajadores más del Ayuntamiento: dos limpiadoras y dos monitores deportivos.

“Eso es todo. Lo demás es el filibusterismo de las malas artes de un PP que no tiene credibilidad ninguna y que como mucho no llegará ni a sacar dos concejales. Y ello porque el candidato popular, Pedro Ramírez, no ha hecho nada en estos cuatro años”, critica Nieto.