Tras una docena de años como concejal por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la barbateña María Dolores Varo da el salto. Encabeza, a sus 36 años, la candidatura que podría poner a la primera mujer al frente del Consistorio. El resto de fuerzas políticas están encabezadas por varones.

Antes de dedicarse a la política, Varo regentaba un establecimiento familiar de alimentación, un puesto que le obligó a dejar al margen su formación de Turismo. En los últimos cuatro años ha ostentado varias responsabilidades. Actualmente es la diputada de Turismo, está al frente de la nueva Tugasa, la entidad pública de la Diputación que gestiona una decena de hoteles rurales de la provincia, y además es la presidenta del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del litoral de la Janda.

Estas responsabilidades políticas no le han hecho cambiar su lugar de residencia, “sigo viviendo en el mismo sitio, con la misma gente”. Una de las grandes alegrías que le ha deparado el presente mandato es el tener su segundo hijo, Pablo, que ahora cumple dos años. Mientras que la primera, Marta, que tuvo cuando era concejal en el Ayuntamiento de Barbate, ya tiene siete. Entre sus aficiones, cuenta, está salir a pasear y compartir momentos con sus amigos.

Dice la candidata socialista que no tiene rutinas, ni horarios, “hay días que se puede dar un paseo y otros que no”, explica, y su momento de desconexión es cuando llega a casa. “Pero hay días que no llego”, manifiesta.

Mari Loli Varo, como la conocen todos, asegura que después de todos estos años, sigue con la “cabeza bien alta, y con la tranquilidad con la que llegué”. En este sentido expone que está en política “para hacer las cosas lo mejor posible, no para especular y hacer cosas raras”.

Lo que peor lleva son las redes sociales, “no me gustan nada”. Por eso no suele subir comentarios, ni opiniones. “Solo suelo ver las alertas o los mensajes de las personas que tenemos para estos temas y que están controlando por si tenemos que opinar, pero normalmente ni yo pongo casi nada de mi vida personal en redes, y lo que suelo comentar o compartir son noticias que puedan interesar. A no ser que sean casos puntuales, que me vea en la obligación de hacer comentarios”.

Asegura que se presenta a estas elecciones municipales con las perspectivas de que hay que “plantear una alternativa en Barbate”. “Estoy haciendo todo lo posible para que mis vecinos vivan mejor”, manifiesta. En su opinión “las cosas se pueden hacer mejor de lo que se están haciendo, hay muchas cosas que no salen, teniendo la experiencia de haber gobernado antes en el municipio y en la Diputación”.Para María Dolores Varo, los principales problemas que presenta la localidad de Barbate son su deuda municipal o una plantilla municipal sin regularizar con departamentos en los que faltan trabajadores, “es un problemas estructural y endémico”.

Otras carencias pasan por la falta de una depuradora o un centro de salud, así como la falta de potencia eléctrica para posibilitar nuevas construcciones y la llegada de nuevas empresas. El no tener un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya que el existente es de 1995, así como las limitaciones de crecimiento por el Campo de Adiestramiento Militar, son otros asuntos a solucionar.

La foto: El bautizo de sus hijos

El bautizo de los dos pequeños de la casa, Marta y Pablo, el pasado verano, es uno de los momentos entrañables que María Dolores Varo ha querido compartir como lo hizo ese día con su marido. Una de las mayores alegrías de esta legislatura que acaba fue el nacimientos del pequeño, que ahora cumple dos años. Su hija mayor tiene siete años.