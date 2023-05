IU propone en San Fernando actualizar la “normativa obsoleta” de los plenos

IU ha criticado en San Fernando la "normativa obsoleta" de los plenos municipales, que a juicio de su candidato a la Alcaldía, Gonzalo Alías, ha convertido las sesiones en "un espacio vacío de contenidos y de nula participación ciudadana".

El alcaldable de IU, que ha asegurado que en La Isla se han perdido otros cuatro años en este sentido, se ha comprometido a "trabajar por cambiar este triste escenario y dar a los plenos la importancia que merecen".

Alías ha afirmado incluso que en este último mandato ha habido "un retroceso" en los contenidos que se llevan a debate a los plenos. "La parte resolutiva del orden del día, donde el gobierno expone y propone, ha sido en ocasiones insultantemente breve, como si en una ciudad como La Isla no hubiese temas que atender. No existe un control sobre el grado de cumplimiento de las mociones aprobadas porque no hay ninguna norma que establezca que se deben cumplir", lamenta el candidato.

"La ciudadanía debe reflexionar sobre si los concejales liberados se han ganado el sueldo"

"Desde Izquierda Unida daremos una vuelta a una situación tan lamentable y daremos al pleno municipal la importancia y la dignidad que merece", insiste Gonzalo Alías, que ha criticado también la "falta de trabajo" de los grupos municipales durante estos últimos años para revertir esta situación.

"La ciudadanía debe reflexionar si realmente los concejales liberados se han ganado el sueldo en estos últimos 4 años", asevera el alcaldable de IU en este sentido al cuestionar su papel.

"Desde el primer minuto forzaremos la actualización de normativa que aún está en pesetas, y presentaremos propuestas concretas para que la ciudad avance en asuntos de vital importancia como la participación, la movilidad, el empleo, la vivienda, pasando por la protección medioambiental y por la defensa y promoción de las artes escénicas. Y la normativa vendrá de la mano de la ciudadanía y los colectivos de la ciudad, que es la auténtica consultoría que un gobierno municipal debe atender", sostiene Gonzalo Alías, que insiste en su compromiso para dar la vuelta a este "triste escenario" desde el gobierno municipal y devolver a los plenos la importancia que deben tener en el debate político de la ciudad.