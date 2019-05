Concejales de la corporación tuvieron la oportunidad de despedirse de sus cargos en el último pleno de este periodo corporativo que se celebró esta mañana en el Ayuntamiento, ya que abandonan la condición de edil y no figurarán en la próxima composición de concejales del Consistorio.

Por distintas causas, esos concejales ya no desempeñarán ese cargo, si bien algunos seguirán ejerciendo su labor política en sus respectivos partidos. De esta manera, los ediles que no repetirán en la próxima corporación serán Ana Rodríguez (IU); Ernesto Marín (PP); José Manuel Lechuga (PP); Stefan Schauer y Nicolás Aragón (ambos concejales no adscritos y ex concejales del PP) o Carmen Jiménez (PSOE). Además otros concejales de este periodo corporativo ya no están en los puestos de cabeza y es muy poco probable que sean designados concejales.

Tras la finalización de la sesión plenaria, algunos de ellos quisieron intervenir a modo de despedida y ofrecieron un discurso en un tono cordial, pese a los duros enfrentamientos y reproches que se han intercambiado en estos últimos cuatro años.

Así, Nicolás Aragón dijo que “todo tiene un final y tras 12 años cierro mi etapa como concejal llevándome conmigo a compañeros y amigos”. Por su lado, Ana Rodríguez, visiblemente emocionada y nerviosa, dijo que se conforma con que la gente la recuerde como una persona que en su condición de concejala ha aportado su granito de arena en beneficio de Chiclana. Dijo que tiene una vocación política inmensa y pidió disculpas por si en algunas que otra intervención política haya podido excederse con otro otro edil de la corporación.

Asimismo, José Manuel Lechuga expresó que sentía su despedida como concejal con “emoción y tristeza”. Añadió que ha sido “muy gratificante” estar con el PP como concejal durante 11 años “una etapa en la que he conocido a mucha gente y de la que me llevo muy buenos recuerdos”. Añadió que, pese a todo, no abandona la política “y seguiré trabajando por Chiclana”.Ya por último, Ernesto Marín también en un tono conciliador, calificó su paso por el Ayuntamiento, sea como alcalde o concejal, como “un regalo”. Manifestó que se va de la corporación municipal “con el orgullo del deber cumplido” y agradeció a todos los concejales y funcionarios del Ayuntamiento “su lealtad conmigo”.