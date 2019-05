–Haga un resumen de los cuatro años de su partido como principal partido de la oposición.

–Ha supuesto un trabajo doble. Por un lado hemos planteado una oposición muy positiva y constructiva, intentado evitar por todos los medios la crítica absurda. Luego, por otra parte, hemos realizado un trabajo interno de partido tras la marcha de Ernesto Marín como candidato. Había que formar un nuevo proyecto que he procurado que sea suficientemente ancho para que cualquier chiclanero se pudiera sentir suficientemente cómodo. Un proyecto con una imagen muy localista con Chiclana por encima de todo, incluso por encima de las siglas. Hemos hecho también una labor de acercamiento que creo que ha sido clave, de acercar todo el proceso de regularización a los vecinos, pese a existir una Delegación del Extrarradio, que no ha explicado este procedimiento a los vecinos. Es una cuestión que hemos capitaneado. Además, con el PP en la Junta ya hemos mantenido reuniones con el Gobierno andaluz para mejorar el proceso.

¿Cuál es su análisis tras los resultados de las elecciones andaluzas y generales de los que no han salido bien parado el PP?

–Es cierto que la división de votos nos ha afectado considerablemente y, además, a nivel provincial es verdad que el PP en las grandes ciudades ha quedado en peor posición que otras formaciones. Pero esto trasladado a nivel local, hay que decir que ni Ciudadanos ni Vox tienen una presencia consolidada en Chiclana ni han demostrado que hayan trabajado en estos cuatro años. El único partido que dispone de una representación histórica y está asentado en Chiclana es el PP, que además tiene una candidatura muy chiclanera. Del mismo modo, creo que en las elecciones locales somos conscientes de que se vota más a la persona que a los partidos.

–Por tanto, el voto fragmentado, en su opinión, no perjudicará al PP en las municipales.

–Nosotros partimos de la base de que todos los partidos tienen a sus votantes. Hay gente que van a votar al PP siempre o al PSOE siempre. Pero hay que dar respuesta a las inquietudes del votante habitual. Insisto, nuestro intención ha sido hacer un proyecto suficientemente ancho con Chiclana por encima de todo. Pienso que esa fragmentación de votos no nos va a afectar en exceso. Quien tiene presencia de estos cuatro años y arraigo en Chiclana es el PP. También es cierto que el panorama político nacional ha cambiado mucho, ya no hay bipartidismo. Ahora se ha abierto mucho la baraja, aunque creo que el bipartidismo PP y PSOE volverá con el tiempo.

–¿Pactarías con Vox y Ciudadanos si llegara el caso?

–Yo no voy a poner líneas rojas. Ni con Vox, ni con Ciudadanos ni con Podemos ni con ningún partido. Yo voy a pactar con quien ponga a Chiclana por encima de todo. Y pongo un ejemplo, si hay un bache en una calle se puede ser de derecha, del centro o de izquierda, pero el bache hay que arreglarlo. Lo mismo con el tema de las viviendas irregulares. Cada uno puede ser de la ideología que quiera, pero hay que solucionarlo. Por lo tanto, estoy dispuesto a pactar ideas. La única línea insalvable es llegar a un pacto de sillones. Por ahí no voy a entrar.

–¿A estas alturas de la campaña cómo se encuentra de ánimos?

–Es una de las campañas en las que me siento más cómodo y fuerte en todos los sentidos. Mental y físicamente me encuentro muy entero. Por mí no hay ningún problema si se alarga la campaña una semana más, pese a que llevamos un ritmo de no parar el todo el día. Además, tengo que ir a trabajar a diario a mi despacho de abogado. Esta actitud se debe a que toda nuestra candidatura está muy ilusionada.

–¿Con qué edil del gobierno local PSOE- Ganemos ha tenido mejores relaciones?

–Mire no lo digo porque no vaya en la lista electoral del PSOE, pero con Carmen Jiménez he tenido muy buena relación. Quizás porque llevaba la Delegación de Vivienda al igual que yo en la etapa de gobierno del PP. Había asuntos en los que la gente me buscaban a mí por algún problema, la he llamado y siempre, con muy buena voluntad, hemos planteado conjuntamente posible soluciones para solventar esas dificultades. También mantengo una relación muy cordial con otros ediles como José Alberto Cruz, Joaquín Guerrero o José Vera, entre otros.

¿Y con el que peor se ha llevado?

–Tanto con Cándida Verdier como Joaquín Páez han sido las dos personas más radicales, políticamente hablando. Eso sí, en el trato personal la relación ha sido normal, pero en clave política para mí han sido los más conflictivos y menos dialogante. En cualquier momento han buscado el rifirrafe.

–¿Y qué es lo mejor que ha hecho el gobierno local?

–Ummm... (silencio prolongado). La verdad es que me cuesta trabajo contestar a esa pregunta. Lo digo sinceramente.

–¿Y lo que menos le ha gustado?

–Creo que cualquier gobierno tiene una obligación moral de decir la verdad a la gente y de ser coherente con lo que se dice. Durante cuatros años, el PSOE planteó barbaridades estando en la oposición. Hicieron en 2015 un programa electoral fantasioso y ahora no se ha cumplido nada. En la oposición dijeron que el PGOU era una puñalada a los chiclaneros o que la creación de un colegio privado en el Novo era regalar la parcela. Ahora se aprueba el mismo Plan General que elaboró el PP y con el colegio incluso han puesto los terrenos más barato. Me parece muy poco ético. Esto genera que la gente crea que todos los políticos somos unos mentirosos. Por eso nuestra campaña se apoya en que no vamos a prometer nada que no vayamos a cumplir.

–¿Cuántos concejales crees que va a alcanzar el P en Chiclana?

–Creo que seremos la fuerza más votada. Y también, pienso que habrá una Corporación muy variopinta con la irrupción de nuevos partidos con gente sin experiencia y sin estructura de partido. En nuestra candidatura hay gente sin experiencia política, pero van gente que han tenido responsabilidad de gobierno.