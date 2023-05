28-M en Cádiz: Una visión de la política sin ataduras

Si, como se suele afirmar, la democracia es la mejor forma de gobierno –o, en todo caso, la menos mala de todos los sistemas conocidos– es indiscutible por tanto que la política y los partidos políticos son esenciales para que esa democracia siga funcionando. Pero también es indiscutible el desprestigio que desde hace un tiempo se ha asentado sobre la política, los partidos y la clase política en general. ¿A qué se debe eso? ¿Cuáles son las carencias o asignaturas pendientes que habría que abordar para que ese concepto vaya variando a mejor? Este fue, en líneas generales, el punto de partida del coloquio celebrado el pasado jueves en la hemeroteca de Diario de Cádiz y que contó con la participación de tres ex militantes de los tres principales partidos que ha habido desde la reinstauración de la democracia hace ya casi 45 años.

Sin las ataduras que conlleva la militancia a un partido, aunque manteniendo por lo general su misma ideología de siempre, Francisco González Cabaña, que fue casi de todo en el PSOE de Cádiz durante varias décadas, Sebastián Ruiz Benítez, líder del PP en Chiclana durante un par de mandatos corporativos y ex diputado provincial, y Fernando Santiago, quien fuera en dos ocasiones candidato a la Alcaldía de Cádiz por IU, analizan la política actual.

Primera piedra de toque, la democracia interna de los partidos. "Eso al principio se fortaleció mucho. Era al principio de la democracia. Pero ahora no hay margen para disentir de la dirección. Si lo haces vas directo al infierno. Y esto pasa en todos los partidos", reflexiona Fernando Santiago.

Su opinión es refrendada por los otros dos contertulios. No es que cuando estaban en la política activa los tres fueran versos sueltos dentro de sus organizaciones, pero sí tuvieron un criterio propio, llevando la contraria a la dirección de sus respectivos partidos no pocas veces. A algunos eso le pasó una factura muy costosa, como relata Sebastián Ruiz. "Fue en 1996, en una ejecutiva regional del PP. Otro senador del partido y yo le dijimos a la dirección del partido que no estábamos de acuerdo con la estrategia que habían marcado y a partir de ahí empezó mi debacle. Pasé de héroe a villano y no supe por qué. Esto pasa en todos los partidos. Cuando alguien discrepa de la dirección, agárrate porque van a por ti".

Fernando Santiago (ex militante de IU) "No hay democracia dentro de los partidos. Es una asignatura pendiente que algún día alguien debería arreglar"

Situaciones parecidas a esta las vivió González Cabaña, y no en pocas ocasiones. "Yo fui a una reunión de la ejecutiva regional del PSOE en la que todo estaba orquestado previamente para que nos posicionáramos como organización a favor de la candidatura de Bono a la secretaría general del partido. Nos costó pero logramos impedirlo". Y también recuerda Cabaña los desacuerdos con el PSOE andaluz cuando estuvo liderado por Griñán y Susana Díaz, "Nos decían que en Cádiz éramos como la aldea gala de Astérix, de tanto que nos opusimos a las maniobras de ambos. Resistimos hasta que tuve que marcharme pero, sí, si eres díscolo te conviertes en un satélite fuera de órbita".

Fernando Santiago también tira de memoria: "A mí una vez me llegó a preguntar Rosa Aguilar '¿tú como has dicho eso? ¿tú de verdad piensas por ti mismo?' Estaba mal visto hasta que uno tuviera su propio criterio".

Este hermetismo generalizado en los partidos no ha mejorado con los años, ni con el invento de las primarias. "Eso es una milonga, y lo digo yo, que le gané unas primarias al PCE. Al final todos terminan metiendo en sus listas a amigos, a familiares...", reflexiona Santiago.

¿Y hay solución? El periodista que fuera candidato de IU en Cádiz considera que la democracia interna en los partidos "es una asignatura pendiente que en algún momento alguien debería arreglar", aunque Cabaña apostilla que ello precisaría "de un espíritu anglosajón que en España no hay porque en otros países se ven las críticas internas con naturalidad".

El que fuera entre otras muchas cosas secretario general del PSOE de Cádiz, presidente de la Diputación y alcalde de Benalup-Casas Viejas cree que en el sistema actual "los partidos consiguen la sumisión del militante por la vía de la nómina", algo que a su juicio hace un daño brutal a la clase política. "Es que hay gente que nunca ha hecho nada y no ha trabajado jamás fuera de la política. Era gente que mataba con tal de seguir pisando moqueta, porque ese era su modus vivendi", apostilla Ruiz Benítez. Y los otros dos contertulios sentencian también que la continuidad en política de gente que no tiene otra forma de ganarse la vida "termina convirtiéndose en un tapón en los partidos", según opina Santiago. Y González Cabaña recuerda que a día de hoy "hay muchos presupuestos familiares que dependen de lo que suceda el 28 de mayo y que no pueden mirar más allá de esa noche electoral. Eso no puede ser".

Los tres ex dirigentes participantes en esta tertulia tenían su puesto de trabajo asegurado antes de entrar en política, algo que para Cabaña debería ser siempre esencial: "Yo no me presenté a unas elecciones hasta 1983, cuando ya tenía amarrada mi plaza de profesor por oposición. Y yo apuesto por eso, por que la gente que llegue a la política lo haga teniendo antes su futuro resuelto".

Otro punto de fricción habitual entre el electorado y la clase política son los pactos postelectorales, ese mercadeo en el que en más de una ocasión algún partido y algún dirigente ha vendido todo lo vendible y más a cambio de poder. Alguien que vivió muchísimas negociaciones de pactos fue Francisco González Cabaña. Él mantiene que la teoría es correcta porque los acuerdos entre partidos y ceder algo en esas negociaciones siempre es positiva, pero también reconoce que en su dilatada trayectoria "algún muerto me he tenido que comer, como cuando tuvimos que pactar con Hernán Díaz después de que poco tiempo antes en un mitin destrozara una rosa (símbolo del PSOE)". Y añade que al llegar a acuerdos lo peor era la reacción de sus propios compañeros de partido. "A lo mejor los dirigentes de IU, cuando eran nuestros socios, nos pedían una inversión especial en Conil, la hacíamos y los míos de allí se volvían locos contra mí", explica.

Francisco González Cabaña (ex militante del PSOE) "La gente debería llegar a la política con su futuro resuelto. Hoy hay familias que no pueden mirar más allá del 28-M"

Fernando Santiago es de la opinión de que los pactos de gobierno están bien pero que los políticos los tienen que aclarar a priori, durante la campaña. "No es de recibo que en el año 2011 IU pactara con el PP en Alcalá de los Gazules. Si eso lo dice el candidato de IU antes y avisa a sus potenciales votantes, pues perfecto. Pero si lo haces a posteriori, eso es un engaño".

Esta misma palabra, engaño, es la que coge al vuelo Sebastián Ruiz para hacer esta reflexión: "En estas elecciones municipales hay mucha gente que ya tiene decidido que no va a ir a votar porque piensa que todos los políticos son iguales, que la corrupción está asentada en todas las siglas. Y es que los electores odian que los políticos les engañen, como está pasando ahora mismo en España. El partido en el Gobierno dice que no pactaría jamás con tal partido y lo hace. Y aparte están esos pactos con Bildu, algo que a mí, como ciudadano de a pie, me parece un engaño brutal".

Bildu, el Gobierno, España... llega otro tema de discusión: ¿Influirá la política nacional en esas elecciones municipales? ¿Está bien que los partidos recurran a esos temas en unos comicios que son de ámbito local? Ruiz Benítez considera que la política nacional siempre ha influido en las municipales, que también lo hará en la cita del 28-M porque en cierto modo lo ve como una primera vuelta de las elecciones generales que se celebrarán a finales de este año. Pero también considera que tendrá más relevancia "allí donde se celebran al mismo tiempo las elecciones autonómicas", algo que no sucede en Andalucía.

Fernando Santiago mantiene que posiblemente haya expertos en el PP que tengan confirmado que el movimiento antisanchista logre movilizar al electorado "pero el tema de Bildu creo que excita más a la gente claramente de derechas e igual hasta termina beneficiando más a Vox que el PP". "O al PSOE –interrumpe Cabaña– porque muchas veces estas cosas terminan moviendo al electorado contrario".

Para el veterano dirigente que abandonara el PSOE hace un par de años la política nacional no debería tener cabida en la campaña de unas municipales. "Ya habrá tiempo para eso, que las generales serán en diciembre. Pero ahora se valora a esos alcaldes que se han estado partiendo la cara por sus pueblos en estos cuatro años. Hay que llevar el debate al futuro de esta ciudad y hablar de vivienda, de limpieza, etc. La cruzada anti-Sánchez no toca ahora".

Sebastián Ruiz Benítez (ex militante del PP) "Los electores odian que los políticos les engañen, como está pasando en España con algunos pactos"

El debate hace parada en esta campaña de las elecciones municipales. Y los contertulios echan de menos que los candidatos aporten sus proyectos de ciudad. "El otro día escuché a un candidato a la Alcaldía de Cádiz que defendía que había que vaciar todas las sedes administrativas de la ciudad para convertirlas en viviendas. ¡Pero como se puede decir una majadería así cuando Cádiz vive precisamente de eso, de ser la capital administrativa de esta provincia!". Esta reflexión parte de Cabaña, quien además hace esta sentencia: "Los políticos le hemos faltado tanto el respeto a la política que hoy cualquiera le falta el respeto a la política y por supuesto a los políticos. Y la propuesta electoral a la que acabo de hacer referencia la considero una falta de respeto a la política y a la ciudadanía".

En este punto de la conversación Fernando Santiago pone a Patricia Cavada y a José María Román, alcaldes respectivos de San Fernando y Chiclana, como ejemplos de regidores que sí tienen un modelo claro de ciudad. Y Cabaña sentencia: "El éxito de Cavada está en que ha sabido entender el espíritu de su ciudad, en saber interpretar la transversalidad tan tremenda que tiene San Fernando. Y Román ha aprendido al fin que las elecciones se ganan estando en la calle".

El debate vuelve a mirar atrás y llega a una conclusión generalizada: hay una falta de liderazgo evidente en todos los ámbitos de la política "incluso a nivel europeo, desde que ya no está Angela Merkel", apostilla Cabaña.

Fernando Santiago, por su parte, rechaza de manera frontal que se asiente en la política local lo que él llama el buenismo. "Yo prefiero un alcalde que sea un cabrón pero que resuelva los problemas de mi ciudad antes que otro que sea muy buena gente pero que ni hace nada ni arregla nada". Y Ruiz Benítez tira de una palabra clave: gestión. "Yo como ciudadano lo que quiero es que quien gobierne mi ciudad gestione bien el dinero que yo he pagado con mis impuestos".

El debate continúa y se habla de lo que puede pasar en Cádiz capital –"aquí suele haber sorpresas, como en 1995 y 2015", dice Cabaña–, y se analiza la abstención tan grande que hay en las municipales, y se compara la campaña de ahora con las de hace 30 años. Y Ruiz Benítez recuerda que en la campaña de 1995 perdió 20 kilos de tanto subir a las casas de los chiclaneros, y Fernando Santiago rememora cuando su moto era la única opción para llegar a los vecinos de los diferentes barrios de Cádiz, y Cabaña se vuelve nostálgico: "Prefiero las campañas de antes, que eran más sinceras, sin la artificialidad de las redes sociales".

Así se ve la política cuando no hay ataduras.