Alfredo Fernández: “El voto de AxSí Puerto Real no hará alcaldesa a Elena Amaya”

Alfredo Fernández, candidato de AxSí a la alcaldía de Puerto Real, ha presentado en rueda de prensa las diez medidas a las que se compromete personalmente con el fin de avanzar en transparencia, y que ha firmado ante notario. “He querido asumir cuestiones con los órganos de AxSí y con la ciudadanía de Puerto Real y comprometerme a realizarlo cada vez que encabece una candidatura a las elecciones locales” afirma Fernández.

De entre los compromisos que adquiere destaca el primero de ellos, en el que aclara que el voto a Andalucía Por Sí será “el del cambio en Puerto Real” y que “bajo ningún concepto” servirá para que la actual alcaldesa, Elena Amaya, continúe en el mismo. “Salimos a ganar y a cambiar el rumbo de la ciudad para mejor, con una lista preparada para gestionar la ciudad y con las ideas claras. El cambio en la alcaldía es necesario”, afirmó Fernández.

Entre los compromisos que adquiere está: no usar su responsabilidad política para favorecer intereses particulares, no compatibilizar el cargo de alcalde con otra actividad privada, mantener el compromiso social no disminuyendo el presupuesto de servicios sociales, promover un Gobierno participativo y abierto a la ciudadanía y prestar los servicios municipales preferentemente desde lo público.