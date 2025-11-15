Recepción en el Ayuntamiento a los Reyes Magos 2026

Miembros de la Asociación Reyes Magos de Cádiz, con los integrantes del nuevo Cortejo Real 2026, en la tradicional foto en las escaleras de la Catedral de la capital gaditana.

En el Ayuntamiento de Cádiz ha tenido lugar la tradicional recepción a los Reyes Magos, Cartero Real y Estrella de Oriente. Durante la recepción el alcalde de Cádiz, Bruno García, hizo entrega de la insignia de la asociación al nuevo cortejo de los Reyes Magos: Andrés Delfín, Ignacio Moreno, Juan Romero, Álvaro Sánchez Huerta y Mimi Melero. Tras finalizar la sesión los presentes disfrutaron, junto con los miembros de la Asociación Reyes Magos, de una comida en el Bar Terraza.