Recepción en el Ayuntamiento a los Reyes Magos 2026
En el Ayuntamiento de Cádiz ha tenido lugar la tradicional recepción a los Reyes Magos, Cartero Real y Estrella de Oriente. Durante la recepción el alcalde de Cádiz, Bruno García, hizo entrega de la insignia de la asociación al nuevo cortejo de los Reyes Magos: Andrés Delfín, Ignacio Moreno, Juan Romero, Álvaro Sánchez Huerta y Mimi Melero. Tras finalizar la sesión los presentes disfrutaron, junto con los miembros de la Asociación Reyes Magos, de una comida en el Bar Terraza.
