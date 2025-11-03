Jubilación de Carlos Aranda y María del Mar Blanco

El restaurante Cala Chica, en Cádiz, ha sido el escenario elegido para homenajear a Carlos Aranda y María del Mar Blanco con motivo de su reciente jubilación en el colegio de San Felipe Neri marianistas. Para la ocasión, un grupo de compañeros del colegio y antiguos profesores organizaron un almuerzo donde se le hizo entrega de unos regalos como recuerdo. Entre los presentes se encontraban Esther Roquette, María Constela, Carmina Guisad y Carmina Domínguez.

Fabián Cruz, Ignacio Membrillero, Rafael Marína, Carlos Aranda y Simon Bell, durante el homenaje en Cala Chica. / Ignacio Casas de Ciria

Ignacio Membrillera, Lourdes Roldán, María del Mar Blanco, Margarita Gaztelu y Amparo Bellón. / Ignacio Casas de Ciria