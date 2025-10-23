Insignia de Oro para al cantaor Niño de Santa María

La concejala Beatriz Gandullo, durante la entrega de la Insignia de Oro a Juan Martín, Niño de Santa María.
El Centro de Arte Flamenco de La Merced, en Cádiz, ha sido el lugar elegido para la entrega de la Insignia de Oro al cantaor gaditano Juan Martín Niño de Santa María, en una acto organizado por la Cátedra de Flamencología de Cádiz. Durante el acto, la concejala Beatriz Gandulfo hizo entrega al Niño de Santa María de la Insignia de Oro. Seguidamente, tras unas palabra de agradecimiento de Juan Martín y de su hijo Javier, tuvo lugar la actuación del cuadro de baile de Pilar Ogalla.

El Niño de Santa María, con miembros del Grupo de Arte y Compás, en el Centro de Arte Flamenco La Merced.
El homenajeado Juan Martín, Niño de Santa María, con autoridades, familiares y miembros de la Cátedra de Flamencología tras recibir la Insignia de Oro
Óscar Torres, Juan Ogalla, José Manuel Verdulla, Juan Martín, Beatriz Gandulfo y Manuel Márquez.
