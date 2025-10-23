Insignia de Oro para al cantaor Niño de Santa María
El Centro de Arte Flamenco de La Merced, en Cádiz, ha sido el lugar elegido para la entrega de la Insignia de Oro al cantaor gaditano Juan Martín Niño de Santa María, en una acto organizado por la Cátedra de Flamencología de Cádiz. Durante el acto, la concejala Beatriz Gandulfo hizo entrega al Niño de Santa María de la Insignia de Oro. Seguidamente, tras unas palabra de agradecimiento de Juan Martín y de su hijo Javier, tuvo lugar la actuación del cuadro de baile de Pilar Ogalla.
