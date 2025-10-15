Entrega de los V Premios de la Cruz Roja

Eva Pajares, Mercedes Colombo, María Ángeles Rodríguez, Blanca Flores, Rosario García Palacios, Merche Tejuca, Carmen de Lara e Inmaculada Olivero.
Eva Pajares, Mercedes Colombo, María Ángeles Rodríguez, Blanca Flores, Rosario García Palacios, Merche Tejuca, Carmen de Lara e Inmaculada Olivero. / Ignacio Casas de Ciria

El Palacio de Congresos de Cádiz ha sido el escenario para la entrega de los Premios de la Cruz Roja en Andalucía. El acto estuvo conducido por el periodista Modesto Barragán y estuvo amenizado por el pianista Alberto Miras, el cantante Riki Rivera y la bailaora Macarena Ramírez. Los galardonados por su trayectoria a favor de la justicia social y por su labor fueron: el Premio al Proyecto Social Más Innovador, la empresa BioAlverde, impulsada por Cáritas Diocesana de Sevilla; el Premio al Periodismo Social, a Rosa María Calaf, por su trayectoria como corresponsal; el Premio a la Empresa Comprometida con los ODS, al Grupo Social ONCE; el Premio a la Cooperación Internacional, al Hospital de Córdoba de la Cruz Roja; el Premio a la Trayectoria Social, a Adela Cortina, por ser un referente internacional en ética y filosofía política, y el Premio del Jurado, al Cádiz CF Genuine. Durante la sesión se homenajeó a Rosario García Palacios, que fue presidenta de Cruz Roja en Cádiz y presidenta autonómica, por su labor y sus logros durante los años de su mandato. El acto se clausuró con un cóctel en el patio del edificio.

Rosario García Palacios, Papi Parrilla y Merche Tejuca.
Rosario García Palacios, Papi Parrilla y Merche Tejuca. / Ignacio Casas de Ciria
Fermín Navarro, Isabel Viruet y Cándida Ruiz, tras finalizar la gala.
Fermín Navarro, Isabel Viruet y Cándida Ruiz, tras finalizar la gala. / Ignacio Casas de Ciria
Lola Palomino, Concha García González y Carmen Sánchez.
Lola Palomino, Concha García González y Carmen Sánchez. / Ignacio Casas de Ciria
Jerónimo Vera, Rosario García Palacios y Carmen de Lara, durante la entrega de premios.
Jerónimo Vera, Rosario García Palacios y Carmen de Lara, durante la entrega de premios. / Ignacio Casas de Ciria
Luis Martín Velasco, Modesto Barragán, Blanca Flores y Javier Gil.
Luis Martín Velasco, Modesto Barragán, Blanca Flores y Javier Gil. / Ignacio Casas de Ciria
Miembros del equipo Cádiz CF Genuine que recibieron el Premio Especial del Jurado, durante el cóctel en el Palacio de Congresos.
Miembros del equipo Cádiz CF Genuine que recibieron el Premio Especial del Jurado, durante el cóctel en el Palacio de Congresos. / Ignacio Casas de Ciria

