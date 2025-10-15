Entrega de los V Premios de la Cruz Roja
El Palacio de Congresos de Cádiz ha sido el escenario para la entrega de los Premios de la Cruz Roja en Andalucía. El acto estuvo conducido por el periodista Modesto Barragán y estuvo amenizado por el pianista Alberto Miras, el cantante Riki Rivera y la bailaora Macarena Ramírez. Los galardonados por su trayectoria a favor de la justicia social y por su labor fueron: el Premio al Proyecto Social Más Innovador, la empresa BioAlverde, impulsada por Cáritas Diocesana de Sevilla; el Premio al Periodismo Social, a Rosa María Calaf, por su trayectoria como corresponsal; el Premio a la Empresa Comprometida con los ODS, al Grupo Social ONCE; el Premio a la Cooperación Internacional, al Hospital de Córdoba de la Cruz Roja; el Premio a la Trayectoria Social, a Adela Cortina, por ser un referente internacional en ética y filosofía política, y el Premio del Jurado, al Cádiz CF Genuine. Durante la sesión se homenajeó a Rosario García Palacios, que fue presidenta de Cruz Roja en Cádiz y presidenta autonómica, por su labor y sus logros durante los años de su mandato. El acto se clausuró con un cóctel en el patio del edificio.
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.