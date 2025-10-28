Comida de la familia Vela Barca en Benalup
La casa familiar de los Vela Barca, en la localidad de Benalup, ha sido el escenario de una reunión familiar de primos. Leo Vela Casais ejerció de anfitrión reuniendo a un amplio grupo de familiares de diferentes ramas. Los presentes pudieron disfrutar de una comida que se prolongó hasta eñ anochecer con una agradable sobremesa protagonizada por recuerdos y anécdotas familiares. Entre los presentes se encontraban Antonio y Jairo Vela.
También te puede interesar
Lo último
Newsletter 'Botón de muestra', o cómo sobrevivir a los locos bajitos
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.