Comida de la familia Vela Barca en Benalup

Leo Vela Casais, Blanca Baltasar, Antonio Vela-Barca, Mariló Cherné, Jairo Vela, Fonsi y Aida Domecq Vela-Barca, Miguel López de Carrizosa, Lourdes Ucero, Daniel Castaños, Alvaro Lacave y Pati y Sandra Robledo. / Ignacio Casas de Ciria

La casa familiar de los Vela Barca, en la localidad de Benalup, ha sido el escenario de una reunión familiar de primos. Leo Vela Casais ejerció de anfitrión reuniendo a un amplio grupo de familiares de diferentes ramas. Los presentes pudieron disfrutar de una comida que se prolongó hasta eñ anochecer con una agradable sobremesa protagonizada por recuerdos y anécdotas familiares. Entre los presentes se encontraban Antonio y Jairo Vela.

