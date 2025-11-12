Comida anual de San Carlos y Tres Carabelas

Reyes de la Paz, Mar Muñoz, Aejandro Delgado, Salud Sánchez, Carmen López, Ramiro Navarro, Ana Navas, Margarita Hernández, Lorenzo Rosa, Carmen Rabello, Lorenzo Sacaluga, Guillermo Farres, Julio Navarro, Inés Rosado , Almudena Jiménez y Asunción Herederos, entre otros. / Ignacio Casas de Ciria

Un año más se ha celebrado, con motivo de las próximas fiestas navideñas, la tradicional comida anual de los vecinos del barrio de San Carlos y de la plaza de las Tres Carabelas. El grupo, capitaneado por la farmacéutica Almudena Jiménez, se dio cita en las escaleras de la murall,a donde posaron para hacerse su tradicional foto de grupo. Seguidamente, los participantes en este encuentro se trasladaron hasta el restaurante El Artesano, donde tuvo lugar una comida que se prolongó con una agradable sobremesa.

Almudena Jiménez, Margarita Hernández, Inés Rosado, José Antonio Saura, Julio Navarro, Beatriz Rosa, Cristina Rodríguez y Mimilanie Laurel. / Ignacio Casas de Ciria
Eugenio Sánchez, Francisco Súnico y Juan Luis de Ingunza coincidieron en el almuerzo.
Eugenio Sánchez, Francisco Súnico y Juan Luis de Ingunza coincidieron en el almuerzo. / Ignacio Casas de Ciria

