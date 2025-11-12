Comida anual de San Carlos y Tres Carabelas
Un año más se ha celebrado, con motivo de las próximas fiestas navideñas, la tradicional comida anual de los vecinos del barrio de San Carlos y de la plaza de las Tres Carabelas. El grupo, capitaneado por la farmacéutica Almudena Jiménez, se dio cita en las escaleras de la murall,a donde posaron para hacerse su tradicional foto de grupo. Seguidamente, los participantes en este encuentro se trasladaron hasta el restaurante El Artesano, donde tuvo lugar una comida que se prolongó con una agradable sobremesa.
