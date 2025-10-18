Bodas de plata de antiguos alumnos de San Felipe Neri

Un grupo de antiguos alumnos de San Felipe Neri marianistas pertenecientes a la promoción del año 2000 se ha reunido para celebrar sus bodas de plata. El acto se inició con una misa en la capilla del colegio, oficiada por el padre marianista José Antonio Barbudo, donde Sandra Arteaga dedicó durante su intervención unas palabras de recuerdo especial a los compañeros fallecidos. Seguidamente recorrieron las instalaciones del colegio acompañados por algunos de sus antiguos profesores, entre ellos Teresa Giberthy o Francisco Gutiérrez, trasladándose a Calachica, donde tuvo lugar la celebración. Los presentes pudieron disfrutar de un almuerzo que se prolongó con una sobremesa hasta el anochecer.

Cris Sancho, Begoña Hernández, Begoña Puebla, Carmen Alfaro y Carmen García. / Ignacio Casas de Ciria