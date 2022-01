Todas las mujeres están locas

Cuando J. Salió de su casa, después de años de relación tóxica con gritos, violencia verbal y psicológica amenazó a su mujer: “Ya me he asesorado, voy a ir a la Guardia Civil y voy a contar que estás loca y que te inventas que te maltrato. No vaya a ser que quieras denunciarme”. Desconocemos si, efectivamente, J. Había sido asesorado por alguien, pero, desde luego, no por una abogada. Según juristas del Servicio de Asistencia a las víctimas de delito si alguien acudiera a unas dependencias policiales con semejante argumento, podría llevarse una desagradable sorpresa: “No se puede acusar a nadie de locura tan fácilmente. Ni usarlo como argumento para desprestigiarlo. Podrías ser acusado hasta de ‘delito de odio’ por intentar que una enfermedad mental te exima de alguna responsabilidad”. Porque lo que J. Pretendía es que su mujer tuviera miedo de recurrir a la asistencia que pudiera necesitar.

Que nos llamen ‘loca’ es el pan nuestro de cada día. El manejo de las emociones está detrás de este insulto. Por educación, la manifestación de sentimientos y la gestión de las emociones no es asunto de hombres. A los hombres, por esa tóxica masculinidad, se les obliga a no manifestar sus emociones. A no sentir. A ser duros y rudos. Y de ahí que, cuando se tienen que enfrentar a todos estos asuntos tilden de ‘locas’ a las señoras que intentan sobrevivir como pueden a lo que es tan normal como la vida misma.

Las famosas, también, están locas

Este argumento es el que ha utilizado durante diez años el padre de Britney Spears para controlar, hasta la saciedad, la vida de su hija. Tenía todo el control sobre ella, sobre su dinero, sobre sus salidas y entradas, sobre toda su vida. La presión de sus fans, la insistencia mediática y, sobre todo, un tribunal de California pusieron fin a esto. #FreeBritney se convirtió en un grito liberador, sororo y feminista que ha clamado por la libertad de la cantante para llevar su vida y ha puesto el foco en la salud mental, tan machacada y vilipendiada.

Desde pequeñas escuchamos que los asuntos que tengan que ver con las emociones son “cosas de mujeres”. Lo que incomoda es que seamos como somos: que sintamos, que lo manifestemos, que nos emocionemos y que nuestros sentimientos puedan ser motivo más que suficiente para que queramos llevar las riendas de nuestra vida. Porque, normalmente, lo que más incomoda de toda esta historia es nuestra independencia. Y a lo largo de la historia, se han encargado de controlar toda esta cualidad femenina de ser capaces de sentir.

Mujeres y locura es un libro de Phillis Chesler que repasa muchas de esas ‘locuras’ por las que hemos sido juzgadas, combinando entrevistas con pacientes y los roles por los que han querido manejarnos a través de la historia usando como ejemplo grandes mujeres acusadas de locas: Sylvia Plath, Emma Goldman, Anaïs Nin…

No estamos locas, señores. Sobrevivimos en un mundo que está diseñado para esconder los sentimientos y disimular las emociones. Aspiramos a una educación afectivo sexual en condiciones que forme a nuestras hijas para que sepan que no están locas sino que son capaces de sentir emocionalmente la vida e hijos que quieran disfrutar del maravilloso momento de ser emocionalmente sanos.

Lo mucho que nos vamos a querer cuando lo consigamos.