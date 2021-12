La mitad de los señores de cincuenta años tienen problemas de disfunción eréctil

Es el secreto mejor guardado. ¿A cuántos hombres mayores de cincuenta años conocen? ¿Cuántos de ellos reconocen, abiertamente, que no pueden tener relaciones sexuales porque su pene no llega a la erección? Yo, señora mayor de casi cincuenta años, acostumbrada a relacionarse con señores de esa edad les digo que no conozco a ni uno. Pero, la Guía Clínica de Salud Sexual de la Asociación Europea de Urología (EAU) no deja de decirlo: Uno de cada dos hombres mayores de cincuenta años tiene problemas de erección. No es que no suceda antes; es que, a partir de esta edad se agudiza.

Hay muchas razones por las que sucede esto.

Una, porque a partir de esa edad, 1 de casa 7 hombres tendrá cáncer de próstata en España y la primera consecuencia es una operación que afecta, directamente, a la capacidad de erección.

Otra, porque las razones por las que sucede esto tienen que ver, en gran medida con las preocupaciones, dolores, y problemas que tenga el paciente. No es lo mismo trabajar en un lugar cómodo y confortable que jugarte la vida como fotoperiodista de guerra. El segundo es probable que haya visto horrores que, sin duda, le afectan en su salud sexual. Una de las primeras medidas será tratar de encontrar el motivo que origina esa falta de erección. Y eso pasa por un reconocimiento psicológico.

Lo que da miedo es saber la cantidad de hombres que sufren con esta dolencia sin ponerse en mano de profesionales, porque, como asegura Javier Mayor de Castro, especialista en el servicio de urología del Hospital Gregorio Marañón: “No es fácil hacer estudios para saber la prevalecía de la disfunción eréctil. No puedes medirlo con los que van a consulta, porque muchos no consultan por vergüenza, o lo apaña por su cuenta comprándose las pastillas en el mercado negro”.

La disfunción eréctil puede esconder un problema cardíaco

La disfunción eréctil no aparece con la edad, aunque esta la acrecienta. Un 26 % de los menores de 40 años tiene problemas de disfunción eréctil.

Eduard García Cruz, andrólogo especialista en disfunción eréctil recuerda que, a veces, el problema de la disfunción no tiene por qué ser un problema: “Yo lo digo mucho en consulta: La mayoría de las mujeres, lo que quieren en la cama no tiene que ver con el pene. Es otra masculinidad tóxica basarlo todo en el pene”. El Dr. Mayor De Castro tiene una de las mejores anécdotas al respecto: “Después de una operación por cáncer de próstata, quise informar al paciente de las posibilidades de tratamiento que existen. Se negó. Me dijo que se había corrido la leyenda entre sus amistades de que era un virtuoso en otras lides amatorias que no necesitaban erecciones”.

Una de las primeras pruebas que se hacen, cuando se acude al médico con un problema de disfunción eréctil es un chequeo médico que incluye un electro cardiograma. Y esto salva vidas porque ese chequeo detecta lesiones contrarias relevantes. El 40 % de los que tienen problemas coronarios, tienen disfunción eréctil. Por lo que, acudir al médico por no poder tener erecciones avisa de problemas más graves que no poder tener coito.

Reconozcamos nuestras carencias y solucionemos nuestros errores. Tu andrólogo puede salvar tu vida.