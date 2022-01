¿Cuánto dura un buen polvo?

Si alguien es capaz de reconocer que, diecisiete años después de estar con su pareja, sigue teniendo esos encuentros sexuales que empezaban con una cena, seguían con caricias, se culminaban con sexo en cualquiera de sus posibilidades y culminaba con un abrazo en la cama y ronquidos, desde aquí, toda mi admiración. La mayoría de las relaciones de largo recorrido tienen relaciones semanales, con suerte, que duran, como mucho, quince minutos. Que, curiosamente, es el tiempo mínimo que, se supone, dura un buen cunnilingus.

El sexo tántrico nos ha acercado más de lo que creemos a lo de disfrutar, experimentar y aguantar hasta que llegue el placer. Porque una de las bases de dicha sexualidad está en alargar los momentos de placer sin alcanzar el orgasmo. Existe una variedad llamada ending que consiste en no eyacular durante semanas hasta que suceda en una fecha determinada. Esta práctica se usa en relaciones de sumisión. El hombre está semanas aguantando hasta que la ama accede a que se corra.

Menos de quince minutos no es una buena idea. Intenten invertir más tiempo, por favor. Y entiendan que los preliminares no existen. Eso es un invento para no llamar a las cosas por su nombre. Cada una de las caricias, los besos, los abrazos que damos forman parte de la sexualidad que disfrutamos. No es que nos pongamos cachondos para luego culminar. Es que tenemos que disfrutar de cada una de las secuencias de la película que estamos grabando. Nuestra vida, amiga. Laura Morán hizo de Naukas 2017 un lugar mucho mejor cuando en la cita de ciencia, escepticismo y humor desmontó los estereotipos sobre excitación y deseo femenino: “Las mujeres tenemos la misma capacidad, exactamente, que los hombres para excitarnos; eso no quiere decir que nos gusten las mismas cosas que a los hombres y os voy a contar un secreto: ni siquiera a todas las mujeres nos gustan las mismas cosas”.