La banda sonora de tu cama. Lo que quieres escuchar cuando quieres mambo

Genaro pesca a mosca en una playa de Almería. No es el estilo de pesca para la playa, pero a él le gusta y se resiste a amoldarse. Marita acostumbra a amanecer temprano y a sacar a su chucho, un perro cazador de múltiples cruces, antes de que los flamencos cambien de charca. Está amaneciendo cuando pasa, con el perro, junto al pescador. Nada sacudiría esta escena si no fuera por que del móvil de ella sale los acordes de una canción, Glory box de Portishead.

Genaro siente el latigazo, primero, en la espalda que le reverbera hasta la verga en un gesto inequívoco de satisfacción. No puede evitarlo. Es escuchar esa frase y se vuelve loco. “Give me a reason to love you/Give me a reason to be a woman/I Just wanna be a woman”. La escena no habría pasado a mayores si él no hubiera abierto la boca. Pero no pudo remediarlo. Marita pasa a su lado y lo dice:

— Qué bueno escuchar eso hoy. Muchas gracias, perfecta desconocida.

Esta es una preciosa historia con un feliz feliz porque aquello dio pie a que dos desconocidos hablaran de música, se conocieran, quedaran y terminaran teniendo sexo escuchando Dummy entero.

¿Por qué nos gusta la música en la cama?

La mayoría de la humanidad tiene una lista de Spotify que llamarán como quieran, pero no deja de ser un bajabragas con la que quieren sorprender a las personas que se meten en su cama. Cuando nos gusta una persona somos muy buen público. Así que descubrir con qué canciones se excitan es una excelente manera de empezar una relación. Para que vayamos conociéndonos. Pongamos banda sonora a nuestras cosas bonitas. Y el sexo es una de ellas.

La música en la cama nos embelesa. Nos hace disfrutar más. Nos hace sentir mejor lo que sucede. Elijan sus canciones más emblemáticas y hagan una lista para ese momento que vayan a compartir. Fabríquense su propio sueño y sobre todo disfruten.