Volver a querer tener sexo

Para Marita, su violación fue determinante. A partir de aquí no quiso saber nada más del sexo. todo cuanto pudiera asociar a esa situación se cargó del miedo, el dolor y asco que le provocó que un desconocido la arrollara en su portal y la violara bajo una navaja bajo la barbilla. Marita no puede dejar de asociar el sexo a la violencia y el miedo que sintió aquella noche de invierno en su propio entorno seguro: su domicilio.

Marita lleva dos años, siete meses y cuatro días en tratamiento psicológico con una especialista en este tipo de temas que la ayuda y aconseja. Que la guía para que sea capaz de volver a encontrar algún beneficio a que alguien pueda tocarla, desnudarla y, sobre todo, penetrarla. Marita no concibe que eso pueda volver a suceder. Eso sí que no. Bajo ningún concepto.

“El tratamiento es complicado pero no imposible”, describe Encarnación Zapata, psicóloga y sexóloga. “Habrá que intentar que pueda volver a querer disfrutar de esos momentos de intimidad y para ello habrá que construir desde el principio, analizando qué es lo que incomoda y facilitando que no suceda. Hay que volver a coger confianza. Dejar de tener miedo. Reconstruir el concepto de sexualidad que ha sido dinamitado y volver a recomponerlo”.

El miedo hacia el sexo no aparece solo por una situación tan violenta como una violación. Cualquier situación extraordinaria que nos descoloca puede provocar que echemos a patadas el deseo de nuestra vida y que decidamos enclaustrarnos durante una temporada. La inapetencia sexual aparece en la rutina de muchas parejas de largo recorrido que, simplemente, se acostumbran a no tener sexo. Pero eso no es malo. “Descansar, por así decirlo no es malo”, responde María Ramos, psicosexóloga con terapia on-line. “Aunque no lo creas, es lo habitual… El día a día nos permite estar menos apetentes. Por eso, conforme nos hacemos mayores somos más conscientes de que para tener sexo ha que buscarlo Yu elaborarlo”.

¿Y cómo lo hacemos?

Simplificando. Cuando más fácil sea elaborar un encuentro sexual, mejor saldrá. Imagine que desea a su pareja, pero se han acostumbrado a cabalgar agendas y encontrarse, tarde, en casa. Bien, mándense un WhatsApp lo suficientemente elocuente en el que dejen claras sus intenciones: “He pagado a la canguro por dos horas después del trabajo. Cuando salgas, mira tu WhatsApp; tendrás la dirección de dónde te espero para que celebremos algo”. Y lo que celebran es estar juntos en ese escondite que conoces.