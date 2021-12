La Navidad nos excita

Tiremos de estadística, que si no, se creen que me lo invento. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE); septiembre es uno de los meses con más nacimientos en el año. Enero, también y, después, octubre. Lo cual quiere decir que en diciembre y los primeros días de enero, cuando estamos inmersos en plenas fiestas navideñas tendemos a enrollarnos con quien tenemos a mano. Que no todos el sexo se hace con las parejas oficiales, no finjan. Y es un dato muy relevante de quien somos: la Epifanía del señor nos altera.

Lo de enero querrá decir que en primavera, efectivamente, la sangre altera.

¿Qué elementos hacen que tengamos más ganas de sexo en una época del año o en otra? ¿Qué factores determinan que la sexualidad fluya como para que haya meses con más nacimientos que otros? Que la Navidad nos excite es el título perfecto para un episodio de cualquier serie de television que se precie en la que contemos aventuritas de estas fechas. Con lo que nos gustan. Pero, lo cierto, según la estadística es que en estas fechas nos ponemos como las motos y tendemos a tener más sexo que a lo largo del año. Que si miran los datos, en diciembre es cuando menos nacen… ¿En marzo no nos gustamos?

¿Cuánto sexo hay en la Navidad?