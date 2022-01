Sexo Oral: el más codiciado

Cualquiera de las encuestas realizadas sobre gustos sexuales sitúa el sexo oral a la cabeza de los gustos amatorios por excelencia. Tanto el cunnilingus como la felación suponen las prácticas que más placer reportan, aunque no sean las que más gustamos de practicar, o al menos, se desprende de las mismas encuestas porque no a todos los que les gusta que se la coman les gusta bajar al pilón. Y así no se puede, señores.

La primera referencia que se tiene escrita de las felaciones es en La Iliada de Homero, donde describe cómo las mujeres de Lesbos aman a los hombres con dotes amatorias en las que la lengua y la boca hace virguerías. Justo lo que intentamos conseguir quienes queremos ser buenas en esto. En Con todos dentro de editorial Larousse describo por qué me siento poderosa cada vez que tengo una verga en la boca, resumámoslo en que porque se tiene el control absoluto de la situación y porque cuando amas con la boca consigues el amor más absoluto.

Inténtenlo. EL sexo oral es una delicia.

Como mujer cisgénero, nacida con vulva, reconozco que el sexo oral es, para mí, el mayor de los placeres. El clítoris es el único órgano cuya función no es otra más que dar placer. De ahí que tenga más de 8.000 terminaciones nerviosas, 2.000 más que el pene. De ahí que el cunnilingus sea la mayor muestra de amor que puedan ofréceme. Lo que ocurre es que no todas mis parejas han tenido a bien entenderlo. Como casi todas las mujeres, he practicado más felaciones que cunnilingus disfrutado. Fruto de una educación machista que determinó que las mujeres que éramos buenas en la cama lo éramos por el placer que proporcionábamos, no por el que disfrutábamos.

Menos mal que las nuevas generaciones aprendieron que el poderío amatorio se consigue de otro modo. Y aprendieron que, en la cama, por una cuestión de química, es mejor que seamos las mujeres las que primero nos corramos, porque eso activa nuestra capacidad de producción de endorfinas y nos activa. Y a los señores, ya lo saben, les inunda un sueño irrefrenable en cuanto tienen el orgasmo, porque ellos segregan prolactina.

Recomiendo encarecidamente prestemos atención a este episodio sexual, el del sexo oral. Porque, entiendo, que es necesario que lo incluyamos. Si alguno no es de contemplarlo, tengan en cuenta que se pierden una de las mejores cosas que suceden cuando amamos a alguien. De verdad. Es de lo mejor que hay.