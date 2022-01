“Puedo tener hasta mil orgasmos”

El nombre científico es Síndrome de Excitación Sexual Persistente, (PSAS por sus siglas en inglés) consiste en eso: las mismas palpitaciones, reacciones, espasmos y sensación que se tiene cuando se tiene un orgasmo, solo que sucede uno detrás de otro sin darte tiempo, siquiera, a descansar. Brotes. Uno detrás de otro. El placer se convierte en un suplicio.

Se tiene constancia de que se puede manifestar en cualquier situación sin que se haya preconcebido ni predispuesto a sentirlo. Brotan. Sin más. “Estaba en una entrevista de trabajo”, relata Venus Cardiel, mujer, madre, en una relación estable, “cuando, sin venir a cuento, empecé a tener orgasmos, uno detrás de otro. No podía contestar a las preguntas. Balbucía. Estaba teniendo orgasmos, no podía ni pensar con claridad”. La situación era insostenible. Y terminó en el Hospital de la Línea de la Concepción donde la situación no mejoró en absoluto. “Les parecía motivo de mofa y risa. Los comentarios de celadores y enfermeras fueron muy hirientes. No entendían nada. No sabían del tema y se mofaron”. Venus reconoce que en sus brotes puede llegar a tener hasta mil orgasmos uno detrás de otro.

Pero es que, ¿alguien sabía que esto sucedía?

Según Francisca Molero, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Sexología no existe constancia de que el síndrome afecte a hombres. Solo a mujeres. Quizás sea por eso por lo que no existen apenas estudios ni conocimientos respecto a la dolencia. Ocurre con otras muchas cosas, señoras, ¿o ustedes creen que si los hombres padecieran de fuertes dolores menstruales cada mes no habrían inventado algo para que no doliera?

En el caso del PSAS se tienen tan pocos conocimientos sobre el tema que la investigación es prácticamente nula. Cuando se encuentran en urgencias con algún caso como el de Venus se articula todo un entramado de preguntas que, muchas veces, no obtienen respuesta porque los propios médicos no saben cómo investigar los casos.

Francisca Molero, también, es honesta cuando reconoce que las excitaciones masculinas y erecciones están bien vistas y aceptadas. En el caso de la Excitación Genital Persistente está claro que se trata de una respuesta del cerebro. Se han documentado hasta 500 casos en el mundo, pero no se descarta que la incidencia no sea mucho mayor. Según las investigaciones, las posibilidades son factores neurológicos, hormonales, vasculares o por efectos secundarios de medicamentos. A Venus llevan años rastreándole todos estos parámetros. Pero aún no saben nada que explique sus brotes.

El único tratamiento que se plantea, en la actualidad es la terapia cognitiva-sexual.