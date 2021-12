Ser infiel: ¿una moda?

Scarlett Johansson reconoce que la idea del matrimonio le parece muy romántica, pero que no entiende muy bien por qué se tiene que ser fiel: “La monogamia no me parece el estado más natural”. Y tiene razón, no lo es. El ser humano es la única especie animal que es monógama y esto no es una cuestión natural, sino educacional. Hemos sido educados para creer que debemos tener una única pareja junto a la que moriremos. Y que esa será la única con la que tengamos sexo. La religión deja estas mentiras tan crueles en nuestras costumbres.

En cualquier relación que comienza es imprescindible dejar claro el tipo de relación que se va a tener. Si se van a tolerar los cuernos. Si se va a seguir queriendo al otro si pasa por las manos de otra. Si se va a confiar en la persona amada cuando comparta la cama. Cuesta, pero es imprescindible dejar claro este tema en cuanto se empieza una relación con alguien.

Antes de nada, para abrir lo más mínimo tu relación debes tener una relación sana. Una en la que la comunicación sea la base.

TIPOS DE RELACIÓN NO MONÓGAMA

Swinger: Son las parejas que tienen relaciones con terceros en las que ambos participan. Practican el intercambio de parejas. Siempre lo hacen juntos. Acuden a locales y orgías donde encuentran a parejas con los mismos gustos.

Pareja Abierta: Una pareja que se permite los escarceos sin participar en ellos. Cada uno tiene su aventura independientemente. Se lo cuentan o no en la proporción que pactan.

Híbrido: Uno de los dos sí es promiscuo, el otro no. El problema de esta relación es el desequilibrio que establece. Uno de los dos sufre, normalmente el monógamo.

Poliamor: Se tienen varias relaciones sentimentales con implicación emocional en todas ellas. Todos los implicados conocen de la existencia de los demás y participan, o no, en relaciones sexuales y sentimentales entre sí. Es decir, yo puedo tener dos novios y que entre ellos no haya nada. O sí. Dependerá del pacto al que hayamos llegado.

Como dice María Ramos sexóloga especializada en sexualidades no monógamas, lo principal es que la pareja tenga comunicación y quiera aprender del tema antes de meterse en faena. “Siempre es necesario el consenso para que una relación no monógama funcione”. Muchas relaciones se rompen por este motivo.

La comunicación es indispensable en cualquier planteamiento de cambiar la estructura de la relación de pareja. Si quieres abrir tus posibilidades amatorias tienes que hablar con tu pareja. Decirle por qué. Contarle con quién. Y valorar su implicación en tus relaciones extras. Puede que quieras que participe, puede que no. Puede querer participar, puede que no.

Aquí no se convence a nadie. Se acepta por ambas partes.