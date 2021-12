Lo mejor que me puede pasar en esta vida es ejercer de las tres categorías personales en las que, creo, consigo ser la persona que quiero ser. Si tuviera que describirme, hasta hace escasamente un mes, me sentía madre, esposa y amante. Lo de esposa me lo han quitado, esa, se la cuento en otra. Pero, si me preguntan qué tipo de mujer quiero ser, sin duda contesto: madre, esposa y amante.

Lo bueno es tener una buena base sobre la que sostenerse. Y para eso, será necesario, empoderamiento femenino. Necesitamos querernos lo suficiente como para tener la fuerza y el coraje de ejercer todas aquellas categorías con las que nos sintamos identificadas. Repasar literatura al respecto es muy efectivo.

Madre

Cada una que viva su maternidad como pueda. Yo para ser madre exigí una noche libre a la semana, no someterme a ningún tratamiento de fertilidad porque no soy tan fuerte como todas esas mujeres que se someten a uno y que, en cuanto pasara a ser solo la madre de sus hijos, por favor, me dejara inmediatamente.

Si cumples todas esas no solo eres una buena pareja; puedes ser un exmarido o una exmujer de aplauso. No todas tenemos tanta suerte.

Ser madre implica que tu vida sexual cambie. A la fuerza. Cuando es bebé por el agotamiento que reporta la maternidad que impide que quieras que te toquen un pelo por la noche. Necesitas dormir tanto como respirar. Las ganas de mambo se diluyen.

Después, cuando crecen, ser madre implica tener que hablar con ellos de sexo. Preocuparte por lo que haga cuando sale. Querer que se parezca en lo bueno a los dos y en lo malo a ninguno. Y todo eso, también, afecta a tu vida sexual. Porque tu vida sexual está en toda tu vida y cuanto acontezca afectará.

Se acepta ser madre con la condición de que te consideren la mejor en su cama. Porque sabes que si encuentra a otra se irá con ella.

Siempre se van, amiga. Siempre.

Esposa

Enlazamos, ahora, con ese compromiso adquirido desde el momento en el que compartes, no solo la cama, sino las expectativas con otra persona. Cuando te compras una casa en la playa porque crees que morirás mirando los atardeceres con él. Y teniendo sexo en esa cama desde la que ves el mar. Ahí, eres esposa. Y más te vale que sea verdad y tu felicidad no sea una pantomima. Si no, no te preocupes. Existen las benzodiazepinas.

Las relaciones de largo recorrido traen consigo que tu pareja, a poco que te hayas esmerado, sepa, exactamente, cómo hacer que un polvo sea un éxito. Es lo que, por mi humilde experiencia, llamo los polvos de los diecisiete minutos. Que es lo que se tarda en conseguir que una pareja se corra cuando lleva mucho tiempo teniendo sexo. Cumpliendo siempre los requisitos: sexo oral, por supuesto. Sin esto, no seguimos.

Para suplir esto recomiendo, cómo no, literatura al respecto: de esa para ser esposa sin cumplir los requisitos de otros.

Amante

Probablemente, el papel que más nos gusta interpretar. En el que nos sentimos más empoderadas porque poniendo pañales o cambiando la rueda de repuesto juntos no nos sentimos tan bien como cuando ejercemos de amantes.

Y aquí, cada una que elija con quién quiere practicar esta categoría. Se puede ser madre, esposa y amante dentro de la misma familia. O al amante buscarlo fuera de donde se ejercen las otras dos. No seré yo la que critique a las secuestradas por comandos chiitas.

Se trata de ser felices, señoras. Y ya que tenemos que ejercer de tantas cosas… ¿no será mejor hacerlo bien?