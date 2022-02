Celos: la muerte de todas las parejas

Carmina recuerda aquel ataque de celos como la peor de sus pesadillas. Entró en cólera. Empezó a insultarla y a golpearla con fuerza solo porque había salido con sus amigas y la había acompañado un hombre al que su pareja no conocía. Carmina no quiso consentirle aquello y zanjó la relación. No lo había visto jamás tan enfadado en los cuatro años de relación. Pero su novio se temió lo peor cuando la vio despedirse con aquella sonrisa en la cara. Analizó hasta cómo lo abrazó para decirle adiós. Él no tenía ninguna duda de que tenían un lío. “Para nada. Solo era el amigo de una amiga y, amablemente, quiso acompañarme a casa. Estuve muy a gusto con él y simplemente lo manifesté. Mi pareja enloqueció. Supuso lo que no era y me maltrató”.

La reacción del hombre es maltrato. Nadie puede controlarte, nadie puede insultarte, nadie puede agredirte. Si algo así ocurre, acude a la policía. Y aléjate de él. Digo de él porque este el maltrato lo cometen más hombres que mujeres, pero los ataques de celos no saben de género. Y las mujeres, también, tenemos.

“Erróneamente, siempre se habla de que los celos son fruto de la inseguridad, pero no siempre es así”. Miguel Vagalume es uno de los sexólogos que más saben de celos. Su gran especialidad. “Los celos aparecen, también, cuando la pareja no ha hablado del tema, cuando se da por hecho que no van a ser promiscuos. Cuando se supone que se tiene que ser monógamo. No todas las personas tienen esa necesidad. Y en una pareja se debe saber, exactamente en qué punto se está”.

María Ramos es la otra de las especialistas en celos porque trata a personas practicantes de sexualidades no convencionales, esas en las que suele haber más de dos y en las que entran todas las parafernalias posibles.

Los celos son la principal causa de ruptura de parejas en nuestro país, según las consultas de los sexólogos. Es uno de los temas que más se demandan y se anima a las parejas a hablar de este tema. Los celos estallan cual bomba en mitad del salón. Y las consecuencias son imprevisibles. “Erróneamente se ha llegado a justificar todo tipo de acciones por los celos”, prosigue Vagalume “hasta en las noticias se decía que un hombre mataba a su mujer por haberlo pillado con otro, como si el hecho de ser infiel te permitiera cometer un delito. Con los celos hay que tener cuidado y controlar su aparición desde el principio”.

Qué hacer para no ser celoso

Aunque no lo crean hay cursillos para aprender a controlar los celos. En sexología se tratan siempre. Y, con que acudan a un especialista podrán aprenderlo. No se debe temer a perder lo que se tiene, sino aprender a cuidarlo para que no quiera irse. La ayuda psicológica es indispensable en la gestión de celos. Hay que aprender a no querer poseer a la otra persona aun cuando sea la persona a la que amamos. El amor no sabe de propiedad sino de compenetración.

La confianza es primordial en una pareja. Debe creer que no le miente, que no le engaña. Una relación en la que no hay confianza no se mantiene. Los celos son una consecuencia inmediata a esa falta de confianza.

Autocrítica. Analízate a fondo. Apunta, si es necesario, en un papel cuáles son tus defectos. Qué cosas de tu carácter tú no te gustan en otros. Este ejercicio que parece tan fácil, no lo es porque tenemos a mentirnos todo el rato. A decirnos cosas buenas de nosotros mismos y feas de los demás, pero nos aman por nuestros defectos. No lo olvides. Y están con nosotros por ellos. Piénsalo la próxima vez que se te lleven los demonios por los celos. Está contigo. Te quiere aunque te comas los mocos en público. (Les juro que he visto a parejas así).