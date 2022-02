Que te la chupe otra

En esto de la masturbación, todo es empezar. Y cuanto antes, mejor. Y, la sensacción de que te chupen, que tanto nos gusta a nosotras, a los hombres, también, les fascina. Tengan en cuenta que no soy hombre. Siempre he pesado que si me reencarno quiero no ser mujer cis (que se identifica con la genitalidad con la que nació) como soy. Cualquier otra variedad, me encantaría, pero, aunque solo sea por cantidad de veces que me he enrollado, me encantaría ser tío. Y enrollarme conmigo misma.

Porque yo le he puesto mucho empeño a esto. De verdad. Al menos, lo intento.

No sé lo que se siente cuando te lamen y relamen. No he experimentado jamás el latigazo desde la espalda cuando se la mente, entera, en la boca. Solo he intentado que sucediera y, estoy segura, lo he conseguido en alguna. Pues para recrear todo esto cuanto les hablo existe todo un repertorio de aparatos masturbatorios masculinos, incluyendo, cómo no succionadores de pene. O lo más parecido.

Para principiantes, dicen, son fantásticos los huevos TENGA. Les cuento. Esto no deja de ser una funda que se amolda perfectamente a su pene y que, por dentro, tiene protuberancias. Lo que varían, son esas protuberancias. Y hay variedad. Pruébenlas todas.

Y los succionadores, ¿qué?

Los succionadores, como con los femeninos, no son que succionen. Si en el caso de los femeninos no deja de ser un vibrador que concentra toda la intensidad en un punto: el clítoris, En el caso de los masculinos, es una funda para el pele con diferentes intensidades, también, de vibración.

Y hay versiones en las que entra el calor, para ayudar a que sea más intenso.

Quienes lo usan lo describen como lo más parecido a una mamada. Así que… Prueben.

¿Qué ocurre? Que este tipo de artilugios se utilizan, también, para tratar a hombres con problemas de eyaculación precoz. Porque se trata de practicar un entrenamiento.

Marcos los utiliza. Y, gracias, a eso ha mejorado: “El andrólogo me marcó las pautas. Lo hice con su ayuda. Yo me corría antes del minuto, era un caso de patología claro. Me masturbaba y debía conseguir aguantar, cada vez más. Llegué a los cinco minutos y supuso un triunfo”.

En las plataformas petrolíferas se estila tener todo tipo de juguetería realista, por aquello de estar meses sin ver mujeres. Lo que está claro es que variedad hay. Solo hay que buscar. Y probar.