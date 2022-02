Cuando te dejan por otra

El final de una relación afecta a las dos partes siempre. Se rompe un vínculo emocional que suele ser el que vertebra la unión. Se rompen hábitos. Se dejan de hacer muchas cosas que, antes, formaban parte de la dinámica. La vida de ambos cambia. Pero la de que es abandonado tiene, además, el componente del dolor.

El que es dejado, además, sufre.

Hay cierta sensación de alivio que, si la distinguen cuando su relación acaba es porque es sano que finiquitara. No siempre somos conscientes de experimentarla, pero, normalmente, es una sensación a la que llegan ambas partes cuando comprueban qué ocurre al separarse. Inmediatamente quien deja porque ya no ama, posteriormente quien es dejado porque entiende que si no le quieren, es mejor que se hayan ido.

El alivio es fundamental en una separación.

La dependencia emocional es esa que ata a las personas aun cuando no haya una razón aparente que lo justifique. Eso te lleva a enloquecer cuando te dejan, porque crees que tu vida, sin esa persona, no tiene sentido o es imposible. Se diagnostica en grados de leve a severa y las personas que la padecen suelen autolesionarse y, en algunos casos, suicidarse. España está en sus tasas más altas de suicidio con 3.941 personas en 2020. Y, aunque los divorcios han bajado, según datos del I.N.E, parece que las razones no son la falta de ganas sino la dependencia económica de las parejas.

Qué hago; me ha dejado por otra…

La persona dejada suele tener dependencia emocional. Eso puede bloquearla en todos los sentidos: suelen querer estar a solas, se esconden, no se relacionan. Justo lo que no debería hacer porque dialogar y contar qué le hace sufrir ayudará a que sane.

El duelo se tiene que pasar. La persona que nos abandona no ha muerto pero necesitamos resetearlo en nuestra memoria como si hubiera desaparecido. No desearemos que muera pero sí que se vaya a vivir muy lejos de nosotros para que pueda ser feliz sin que seamos testigos de ello. Lo contrario es cruel para la persona abandonada. Sean elegantes. Marta Ibáñez, experta en relaciones de pareja dice que es imprescindible bloquear en redes sociales, comunicarse más que para lo estrictamente necesario y solo si hay niños de por medio. Dejar de ver a esa persona. No puedes estar cruzándotela si pones un pie en la calle. “Lo contrario hará que el dolor se prolongue más. No puedes ser su amiga si te ha dejado. Llegarás a serlo, pero para eso necesitas no tener dependencia emocional de él”.

Las fases del duelo son diferentes para cada persona. Pero suelen pasar por una primera parte de profundo dolor, necesidad de encontrar las razones de la ruptura, una aceptación de la situación y una sanación que, por favor, háganla lentamente. Porque se necesita volver a coger confianza. La persona dejada suele tener la autoestima dinamitada, más si han sido dejadas por alguien.

¿Y el sexo? No seré yo quien desaconseje el sexo, pero, normalmente, después de que te dinamiten la vida de esta manera no sueles tener muchas ganas de mambo. Cuídense una temporada. Intenten meterse en las camas de personas que los traten muy bien. No es necesario que estén enamorados, porque enamorarse les costará. Pero no intenten poner parches con polvos esporádicos.

Emocionalmente, se necesita construir de nuevo. Elijan los nuevos cimientos.

Imaginen lo que puede salir de ahí…