La mayoría dejamos aquello de llegar vírgenes al matrimonio. Cada vez, los jóvenes saben más de sexo y eligen el momento más propicio para empezar, pero colocar las emociones cuando entra el sexo, tampoco es fácil. Cuidarse sentimental y emocionalmente es imprescindible para conseguir una buena salud sexual. E, incluso cuando decidamos ser promiscuos y no tener una pareja estable, debemos cuidarnos mentalmente.

La salud mental siempre está presente en los asuntos de cama. Tengámoslo en cuenta. Recomiendo tener relación, como sea, con profesionales de la sexología, psicología y sociología. Aunque sea por que los seguimos en redes sociales.

Les aseguro que eso sin sentimientos es algo real que nos encontramos a diario. Podemos ser nosotros los que mantengamos esa premisa o tener relaciones con personas que las sigan. Lo único necesario para que nadie salga dañado es saber cómo se es. Que si yo tengo una aventura con alguien con quien podría tener una relación más seria que sepa hasta esa persona opina lo mismo. O al menos parecido.

Pero nos asusta hablar de las emociones y así no se puede una organizar.

Cómo es el sexo de ‘usar y tirar’

Lo que no tiene son ataduras sentimentales. Es decir, no nos une una relación de afectividad con esa persona con la que terminamos en la cama. Simplemente, nos ha gustado, nos ha atraído y queremos tener sexo.

Puedes ser un follamigo o un amante esporádico. En ambos casos, la distancia es lo que os diferencia de una pareja sentimental. Aprovecha sus ventajas.

Normalmente, no se planea. Es una relación que sucede espontáneamente. Que sucede, sin más. Se dan las circunstancias que lo favorecen y que hacen que os juntéis esas personas que queréis tener una relación sexual.

Intenta recordarlo bonito, ya que no vas a volver a ver a esa persona, qué menos que dejar un bonito recuerdo llevártelo tú también. Todos sabemos comportarnos para que eso suceda. No escatimes en educación, respeto y ganas de dar placer.

Cómo se propone/consigue/disfruta

Con elegancia. Si por algo se tiene que destacar es por la elegancia. En el momento en el que eres amante, no puedes tener relación con la pareja sentimental de la persona con la que tienes esa aventura. Esa es solo una. Tampoco puedes desvelar su identidad. No alardees jamás de tus amantes. Sean quienes sean.

Dilo directamente. Si te interesa alguien, quieres conocer a esa persona, crees que tienes una cuenta pendiente: dilo. Un “me encantaría quedar contigo” es mucho más efectivo que andarse con rodeos. Y, a cierta edad, lo agradecemos. La de cosas que me habría perdido yo si no hubiera admitido cuándo me interesaba alguien…

Mantén las distancias. Porque una de las cosas mejores de esta historia es que no os une una relación sentimental. Es decir, no necesitas quedar más con esa persona si no te apetece. Si para ti ha sido bueno, házselo saber, pero no esperes que responda como tú. Lo mismo no somos tan buenos en la cama como nos creemos…. Y eso no es malo. Las relaciones sexuales se construyen y cada uno elegimos los cimientos.

Por experiencia, si le interesas, seguirá tu rastro. Y, si a ti te ha gustado, dejarás que te pille. Pocas cosas mejores que descubrir que ese que se cruzó contigo lo has dejado marcado. Y, les aseguro, esas cosas pasan. Otra cosa es que sepamos gestionarlas, que no.