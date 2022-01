¿Envejecemos sexualmente?

La primera vez que escuché que pudiera no interesarte más el sexo me lo dijo una mujer de casi setenta años, directora, entonces, de El País, Soledad Gallego Díaz. Hablábamos de sexo en la tercera edad y ella lo dijo claro: “Tenemos derecho a que nos deje de interesar el sexo. A que nos descolguemos de esa y vivamos en soledad nuestra vejez”. Me pareció una decisión absolutamente respetable. Ella no quería más sexo en su vida, al menos no como tal.

Pero el sexo cambia a lo largo de nuestra vida. Y su intensidad, también. Lo que creemos que es un buen polvo cambia a lo largo de nuestra vida. En todas esas etapas de la vida, entendemos el sexo como una actividad en la que hay una serie de situaciones que implican coito, sexo oral y cualquier virguerías que se nos ocurra. Pero qué pasa cuando nos hacemos mayores. Nadie puede imaginarse con setenta años teniendo sexo salvaje, del duro. O sí. Porque de lo que se trata es de sentir, sentir mucho. Y cada uno elegirá cómo alcanzar su propio placer.

EL coito deja de entrar en la ecuación relativamente pronto. Uno de cada dos españoles mayores de cincuenta años tiene problemas de erección. Así que el uso de Sildenafilo, lo que comúnmente se comercializa como Viagra. Son todos los urólogos los que recomiendan el uso de este pastilla para uso lúdico. Es decir, que no esperen ustedes a que aquello no cumpla. Que la usen una noche que quieran sexo salvaje. Porque harán maravillas. Así que, cuando sea necesario, por una cuestión de la edad o por la razón que sea, usen la farmacopea a su servicio. Lo bueno de ir al médico es que te cura.

Qué cambiamos en la cama con la edad

En esos cambios que experimentamos está el de que no sea necesario que nos empotren. O que no quieran ustedes empotrar. No solo por una cuestión física, sino porque sus apetencias no vayan hacia demostraciones de energía ni de fuerza. Y se hayan rendido a los placeres de las caricias. Que eso es lo mejor del mundo. El sexo en la tercera edad puede basarse en una exaltación del contacto piel con piel que, recordemos, el órgano más grande que poseemos: dos metros cuadrados nos mide.

Los juguetes sexuales entran, inmediatamente, en escena. La mayoría de las compradoras son mujeres entre 40 y 70 años, que se animan a explorar su sexualidad y lo hacen con toda la aparatología de la que se dispone. Eligiendo qué, cómo, cuándo y dónde. Succionadores de clitoris para las que quieran un orgasmo más rápido. Vibradores para las que se tomen su tiempo. Dildos o gozadores, para las que necesiten sentir que las penetran. ¿Y ellos? Para ellos, en la tercera edad, se recomienda explorar el más allá. Y, en este caso, no dejen de descubrir el sexo anal. La estimulación de la próstata es lo que provoca orgasmos salvajes en el hombre y a esta solo hay un camino por el que entrar. Los masturbadores masculinos son un importante descubrimiento. Desde la sofisticación de los vibradores resistentes al agua, con calor incorporado que hace las delicias de cualquiera, incluso de ancianos a los que les pueda costar. Prueben con o sin viagra y disfruten. Hasta la simplicidad de los huevos TENGA. Se trata de meterla en algo blandito, agradable, con protuberancias y masturbarse. En pareja o a solas es una buena manera de quererse mucho.

La mayoría de las residencias de ancianos evita el tema de la sexualidad cuando hay, cada vez, más corrientes geriátricas y psicológicas que recomiendan, justo, lo contrario. Sentirse querido ayuda a la autoestima. Y eso no varía con la edad, sino que se agudiza. Las señoras de las residencias preferirían creer que siguen gustando. Dejarlas vivir esa aventura que, quizás sea la última, debería estar legislado.