Twindustry, la startup malagueña que diseña gemelos digitales para Mercedes y BMW, da su gran salto internacional

Málaga/Twindustry, la empresa emergente nacida en Málaga y especializada en el desarrollo e implantación de los gemelos digitales en procesos de producción automatizados y con gran predicamento en el sector del automóvil, participará del 31 de marzo al 4 de abril en la Hannover Messe, la principal feria de tecnología industrial a nivel mundial, que esta edición se centrará en la fabricación inteligente, los ecosistemas digitales y las tecnologías del futuro, con especial atención a los gemelos digitales. Será, de hecho, la única empresa emergente andaluza presente en este foro.

Entre sus clientes, se encuentran importantes empresas automovilísticas y aeronáuticas como Merces Benz, Volkswagen, BMW, Airbus, Siemens, Renault, Seat, Audi o Cupra. Para Mercedes Benz, en concreto, está trabajando ahora en impulsar la fabricación de la nueva furgoneta eléctrica en la planta de Vitoria. "En muchas ocasiones el contrato no nos lo hacen directamente a nosotros, sino que que el cliente final de los proyectos suele ser alguna de estas marcas", dice Pablo Navarrete, uno de los tres fundadores de la empresa. Ahora, incluso, participan en una iniciativa con Tesla.

Imagen del gemelo digital de una línea de producción. / M.H.

El evento reúne a 4.400 empresas de todo el mundo, 29 de ellas españolas, que presentarán las últimas novedades en el ámbito de los procesos digitales, la robótica o la inteligencia artificial a los más de 150.000 visitantes profesionales acreditados.

Twindustry fue fundada en octubre de 2022 por tres jóvenes estudiantes de ingeniería electrónica, robótica y mecatrónica de la Universidad de Málaga (UMA): además de Pablo Navarrete, se trata de Gerardo Cabello y José Alberto Santiago. “Implantamos el gemelo digital en procesos de producción automatizados”, precisa Navarrete.

El gemelo digital en las líneas de producción

El gemelo digital no es más que la copia virtual exacta de un objeto o sistema físico. “Esto ha entrado muy fuerte en la puesta en marcha virtual. Las líneas de producción están gobernadas por los dispositivos de control PLC (hardware y software)”, y existen los sensores y actuadores (brazos de robot). “El programa del PLC reacciona ante unos estímulos que recibe”, explica Navarrete. De esta forma, los movimientos llegan a los brazos de robot (son los actuadores más habituales) y, etapa a etapa, se produce una secuencia y se obtiene el producto. Es decir, entra el material y gracias al PLC, sale “como tú quieres”.

En la industria existe un problema de importancia: hasta que no se montan las máquinas y las líneas de producción no se puede comprobar si el PLC funciona o no. “Con el gemelo digital se recrea la entrada del producto en un entorno virtual y se comprueba cómo funciona la línea de montaje”, subraya, para explicar al instante que se han dado casos en los que el brazo de robot ha colisionado con otra máquina o hacer daño, incluso, a una persona. Ello puede ocurrir si no se comprueba el programa. “Con el gemelo digital se comprueba, antes del uso, que la línea de montaje funciona correctamente”, indica.

Trabajadores de la empresa. / M.H.

Un brazo de robot puede costar entre 20.000 y 50.000 euros, lo que da una idea de las pérdidas a las que se expone la empresa. Con el gemelo digital, se ahorran costes y tiempo y se gana en seguridad.

La empresa, que actualmente cuenta con 15 personas empleadas, ha sido seleccionada en diversos programas de aceleración debido al carácter avanzado de sus servicios para la industria nacional e internacional y expondrá sus avances en el Pabellón 9, Stand 45 de la Feria.

Para José Alberto Santiago Mármol, CEO de Twindustry, «la presencia en la Hannover Messe supone todo un reto porque presentaremos nuestros servicios en uno de los entornos más competitivos y avanzados a nivel mundial».

Aunque prefieren no revelar los datos de ventas, la facturación ha crecido exponencialmente. "Mejora y crece, sobre todo gracias al trabajo que hacemos en Alemania y en Europa. Este año ha sido el doble que el anterior", destaca Navarrete.

La sede de la empresa está en el Polo Nacional de Contenidos Digitales ubicado en Málaga.