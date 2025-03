"Trump ha provocado la ruptura del sistema económico mundial"

Trump ha dinamitado el mundo y esto acaba de empezar. Esta frase puede resumir, un poco a modo de titular, el tradicional Foro Joly centrado en economía, patrocinado por Atlantic Copper y celebrado ayer. En esta ocasión intervinieron Juan José Toribio, profesor emérito del IESE Business School, y Manuel Conthe, ex secretario de Estado de Economía y ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV), que suplió la ausencia por fallecimiento de un clásico en este evento, Emilio Ontiveros, quien fue recordado durante el acto. El encuentro tuvo, además, una invitada de excepción: Macarena Gutiérrez, quien ejerció de moderadora en la primera parte del foro y quien intervino como participante en el coloquio posterior. La de ayer fue la presentación en sociedad de la nueva flamante consejera delegada de Atlantic Copper.

Los aranceles dinamitan el modelo comercial forjado en 1947

“Lo que mejor define la situación económica global es el desconcierto, que ha sido provocado por las nuevas guerras comerciales y la figura de Trump. Ha irrumpido de manera violenta en un entorno que hasta ahora era bastante positivo”, afirma Juan José Toribio. Para este economista la nueva política de Estados Unidos no consiste en “poner un arancel más” sino en “romper todo el sistema económico que hemos tenido hasta ahora, basado en reglas, en instituciones, en la Organización Mundial del Comercio (OMC); este sistema viene de 1947, del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, (GATT) con el que nos hemos ido reduciendo las barreras arancelarias a través de distintas rondas”. “De pronto, esto se acaba: el sistema se rompe, y los aranceles no son solo política económica, sino política a secas”. Se amenaza con ellos, se van aplazando o se adelantan, “y eso es lo que provoca este desconcierto”.

La geopolítica entra de lleno en la economía

Manuel Conthe incidió en que la política ha entrado de lleno en la economía, al necesitar Europa incrementar su gasto en defensa por el “debilitamiento de la garantía de defensa recíproca del artículo 5 de la OTAN, ya que Trump ha dado signos de que no está vigente”. El presidente de EEUU se ha acercado a Rusia, porque “ni en el escenario de Oriente Medio ni en Asia-Pacífico le conviene tenerla en el lado opuesto”, dice Toribio. “Está tratando de separar a Rusia de China, porque la combinación de las materias primas de Rusia y el desarrollo tecnológico del gigante asiático sería imbatible”, añade.

Conthe, por su lado, hizo un simil muy gráfico que vale para la situación actual: “EEUU es equivalente al primo de Zumosol; protegía a Europa, tenía un efecto disasuorio. Ahora Trump dice que va a dejar de serlo y se va a aliar con el que va a agredir al niño”.

Y eso, según Conthe, está haciendo moverse a Europa, no solo con los 800.000 millones que la UE prevé para la defensa, sino con el “cambio radical” de Alemania respecto a su tradicional política fiscal, que tiene limitado el déficit en su constitución. Este tope se saltará para invertir en defensa e infraestructuras, y este último punto, será una gran oportunidad para las pujantes constructoras españolas, afirma Conthe. El ex presidente de la CNMV explica, en este sentido, que de los 800.000 millones que propone la Comisión Europea, 650.000 son relajación de los criterios de deuda (un 1,5% del PIB extra para cada país para financiar sus gastos) y 150.000 para préstamos a los países. España quiere que no sean créditos sino subvenciones y que la apuesta vaya también a cuestiones como la ciberseguridad o la inteligencia.

Y es que nuestro país tiene un margen fiscal muy estrecho. Toribio asegura que tendría que duplicar su gasto en defensa, ahora en torno a 20.000 millones, y eso “es muy difícil, porque el espacio fiscal no lo permite, sin contar con la posición de la oposición política”.

Las luces y sombras de España

A propósito de esa dificultad para tener cierta maniobra para gastar, Conthe lamenta que el Gobierno no haya aprovechado la buena marcha de la economía para bajar con fuerza la deuda”. Al contrario, “se ha usado la bonanza para aumentar el gasto público”. Toribio también se lamenta, por su lado, de que España es uno de los países con la economía más regulada de su entorno y con un mercado de trabajo de los más rígidos. Y ha construido su estado del bienestar, añade, con unos “impuestos muy altos que hacen que no sea muy atractiva para hacer inversiones”.

En lo positivo, Conthe destaca que el país lleva varios años con un superávit por cuenta corriente, cuando tradicionalmente había tenido déficit, y eso se ha logrado gracias al comercio exterior, no solo de bienes, sino de servicios. Atribuye el diferencial de crecimiento español respecto a otros países europeos al gasto público y también a la fuerte pujanza del sector exterior, que también incluye al turismo; y cree que el talón de Aquiles ha sido la inversión, que se ha elevado por debajo del PIB. Toribio, a su vez, explica el avance por el incremento de la población, ya que el PIB per cápita apenas se ha movido desde 2019. Y cree que, en este sentido, España lo ha hecho “bastante bien” en la gestión de la inmigración, en gran medida porque la mayoría son latinoamericanos y hay similitud cultural y “aceptación” por parte de los españoles.

Conthe apuesta, para poder mantener un estado del bienestar sostenible, por reducir la cuantía de las pensiones más altas -dado que la esperanza de vida es cada vez mayor y llega un momento en que estas se subvencionan y no son contributivas- para evitar que “el peso de las clases pasivas en el presupuesto sea tan brutal”. Y afirma que “si alguien tiene derecho a indignarse es la gente joven que no puede acceder al alquiler mientras que muchos jubilados tienen una pension saludable y encima tenemos (se incluye entre ellos) la casa pagada”.

Con vistas al futuro, el gran riesgo es Trump. No tanto por los aranceles -que tendrían un impacto limitado- como porque una recesión en EEUU (como ya pronostican los mercados con fuertes bajadas en las bolsas) “nos llegaría de forma indirecta”, dice Toribio, a quien lo que le preocupa realmente es un posible aumento de la inflación (por la política comercial de Trump) “que haga imposible que bajen los tipos”. “Es muy posible que la exitosa lucha contra la inflación se dé la vuelta”, afirma. Conthe concluye que si EEUU entra en crisis es “muy difícil” que eso no se contagie.

La estabilidad de Andalucía

Carolina España, consejer a de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, fue la encargada de iniciar el foro. En su discurso, destacó que Andalucía “se está transformando de la mano del sector empresarial, que es el que crea riqueza y empleo”.La administración, en este contexto, está aportando “estabilidad, politica e institucional, seguridad juridica y confianza en la inversión”, además de reducir impuestos y simplificar trámites.

La consejera se congratuló por el éxito de la emisión de 1.000 millones en bonos, con el doble de demanda y 120 inversores interesados, y volvió a pedir un fondo de nivelación que compense la infrafinanciación de la región, que estimó en 1.522 millones.

Macarena Gutiérrez: "Europa tiene que apostar por la competitividad"

El Foro Joly fue el lugar elegido para la presentación en sociedad de Macarena Gutiérrez, nueva consejera delegada de Atlantic Copper, quien afirmó que Europa tiene que empezar a apostar por la competitividad de las empresas industriales y dejar de poner el foco en la sostenibilidad.“Europa emité menos del 10% de las emisiones mundiales, eso ya lo hemos hecho. Lo que tenemos que hacer es apostar por la competitividad, que puede estar alineada con la sostenibilidad, por supuesto, pero no puede estar por encima. La sociedad se ha empezado a dar cuenta de que hay que apostar por una economía sostenible, competitiva y de crecimiento”, señaló, para añadir que para Atlantic Copper el gran reto es competir con los productos chinos.Para ello es necesario, añadió, una política fiscal“competitiva” y una mayor desregulación. Aseguró, además, que la gran fortaleza de Europa es un gran mercado de 400 millones de personas.“No sé dónde estaríamos si no estuviésemos ahí”.