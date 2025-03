"Quantica ya es fuerte en Andalucía, ahora toca la expansión por el resto de España"

Sevilla/Quantica Renovables, fundada en 2017 por el ex de Abengoa Alfonso Garcés y especializada en autoconsumo, se fusionó en el verano de 2023 con Imagina Energía, propiedad del gigante de Corea del Sur Hanwha y dedicada a la comercialización energía. Desde entonces, ambas firmas, aunque con departamentos en común, han mantenido su independencia operativa y su marca. En Andalucía, Quantica tiene su sede en Bollullos de la Mitación, pero cuenta también con instalaciones (un pequeño almacén y centro de producción) en Málaga y otra oficina comercial en Córdoba. Santiago Chivite explica la evolución en los últimos dos años de Imagina-Quantica, que cuenta ya con 30.000 clientes.

Pregunta. ¿Por qué mantenéis la marca Quantica y hasta qué punto tiene independencia operativ

Respuesta. Pues por la máxima, que a mí me encanta, de que sí algo funciona, no lo toques. Y Quantica va como un tiro. Es una marca muy consolidada y no tenía sentido cambiar la marca. Y también es cierto que son dos negocios diferenciados, aunque hay unidades que se han integrado, como marketing, finanzas o recursos humanos. Pero, por ejemplo, el equipo de ingeniería de Quantica se ha mantenido y sigue funcionando exactamente igual.

P. Es una de las cosas que llama la atención de la empresa. Una firma que hace instalaciones de autoconsumo con ingenieros.

R. Nosotros la vemos como una empresa de ingeniería que hace instalaciones de autoconsumo. Está en el ADN desde el principio, ya que en el inicio eran un grupo de ingenieros que venía de hacer grandes partes solares. Es un factor diferencial, sobre todo a la hora de atender al cliente industrial. Éste valora mucho la confianza que da una empresa formada por ingenieros. De hecho, a veces contratan con un competidor la instalación, pero después la operación y el mantenimiento la hacen con notros, porque se fían más. Perdemos clientes porque otros han hecho una oferta más barata, pero al final confían en nosotros para mantener la casa.

"Quantica es una ingeniería que hace instalaciones de autoconsumo, ese es su valor diferencial"

¿Cuántos ingenieros hay en Quantica ahora mismo?

30 o 40, que es un porcentaje alto de la plantilla , que son en total unas 260 personas entre Imagina y Quantica.

¿Qué balance hace de 2024, el primer año completo tras la fusión?

Para el sector fue un año duro, porque el precio de la electricidad se desplomó en los primeros meses del año. Al final, el interés del cliente en poner una instalación solar cuando la factura es muy baja es relativo. Pese a ello, hemos acabado con 1.856 nuevas instalaciones en el segmento residencial y 183 en el segmento de grandes empresas, no solamente en Andalucía, sino en otras zonas. Nuestro objetivo es seguir creciendo. Ya somos fuertes en Andalucía, el siguiente paso es conseguir la expansión nacional, sobre todo en el sectir residencial. En este segmento el 90% de nuestras instalaciones están en la región y el 60 o 70% de las industriales también. Dentro del sector, somos los terceros que más proyectos ejecutaron el año pasado.

Imagina-Quantica facturó 60 millones en 2024, un 40% menos que en 2023 por la caída de los precios de la energía

¿Qué clientes industriales destacados tenéis?

Hemos trabajado con los grupos alimentario IAN y Ametler (ambos catalanes), con Porcelanosa, Rosa Gres, Ilunion y, en Andalucía, con la Universidad Loyola o Inés Rosales. No buscamos un cliente para una instalación, queremos que quede lo suficientemente contento para que ese sea el punto de arranque de una relación de muchos años.

¿Cómo se establece esta relación?

A través de una solución que se llama PPA. La inversión la hacemos nosotros y el cliente va pagando poco a poco a través de un precio de la luz muy barato. A los diez años se queda con la instalación y ya la electricidad que generan esos paneles es gratis para ellos.

¿Y con el sector residencial qué hacéis?

En este caso el cliente sí es propietario desde el principio. Nosotros le damos soluciones de financiación y le gestionamos las subvenciones. En el 80% de los casos, los clientes acaban también contratando el suministro con Imagina, con lo que están con el grupo al 100%.

¿Qué papel juega Imagina, como comercializadora, en esta relación?

Cuando tu instalación está funcionando la factura es cero, pero llega la noche y es Imagina la que suministra la electricidad.

¿Cuál fue la facturación de Imagina-Quantica en 2024 y cuál fue su evolución respecto al año pasado?

Fueron 100 millones en 2023 y 60 en 2024 por la bajada de los precios de la luz. Hay un efecto, y es que hay clientes a los que les facturamos un producto indexado, ligado a la cotización del mercado. Si este se desploma, se da un efecto de bajada en ventas. Pese a ello el volumen de instalaciones de autoconsumo ha aumentado, lo cual es bastante único en el mercado. Hemos tenido que ajustarnos y hacer una política agresiva de precios para mantener la demanda. Y también ha influido que dos de cada tres clientes que nosotros firmamos son recomendaciones de otros clientes, por lo que cuando vienen épocas complicadas sufrimos menos.

¿Cuales son los planes de futuro de Imagina-Quantica?

Nuestra vocación es liderar el mercado en Andalucía con soluciones cada vez más innovadoras. El año pasado, el 25% de nuestros clientes contrataron no solo el autoconsumo sino una batería inteligente. No es solo que acumule energía y la suelte en el momento que no hay sol, es capaz de ver los precios del mercado y saber cuándo a un cliente le interesa consumir de la batería o de la red. Ese 25% de instalaciones con batería inteligente es mucho más que la media del sector, que está en el 10%. A nivel industriar queremos consolidar nuestra propuesta. Cada vez vamos quedando menos competidores y lo lógico es que los que nos quedemos nos consolidemos y seamos los líderes. Y en el residencial vamos a empezar poco a poco a expandirnos fuera de Andalucía, primero por las zonas más cercanas, Extremadura, Castilla-La Mancha, etc. Será así porque es más fácil desplazar a los instaladores desde los centros de producción.