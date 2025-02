Los precios, la innovación y la regulación europea centran la primera de las jornadas del Congreso

Ha sido la sesión plenaria ‘Siemens Energy: aspectos claves para impulsar la nueva economía del H2V’ la que ha puesto en marcha, de verdad, el programa del II Congreso de Hidrógeno Verde, que se celebra en Huelva hasta el próximo 6 de febrero, y en la que el consejero de Industria, Energía y Minas de la junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha confirmado que “Andalucía es muy competitiva en este ámbito, estamos trabajando para poder dar respuesta a las necesidades del sector. Por ello, entendemos que la colaboración entre instituciones y empresas es esencial para llevar adelante estos proyectos y la descarbonización”. En este sentido, Manuel Kuehn, head of sales en Siemens Energy, ha indicado que “aunque haya que ir haciendo pequeños cambios, es ya una realidad. La llave de todo es el trabajo conjunto, para hacerlo más rápido y con alianzas firmes”. Asimismo, el jefe de departamento de servicios a terceros de Red Eléctrica España, Julio Muñoz, ha apuntado que “es una realidad muy emocionante para todos los actores implicados, porque debemos conectar con los planes de consumo y demanda para el impulso”.

El Congreso ha continuado con el speech ‘Estrategia, marco regulatorio y medidas para impulsar el mercado del hidrógeno en la Unión Europea’ de Carlos Álvarez Aguilera, de la Comisión Europea. Álvarez ha confirmado que “el hidrógeno para la UE es una prioridad. En los últimos años hemos trabajado mucho en la regulación, y en su financiación y la puesta en marcha de los siete corredores energéticos en Europa, hace que España sea centro de este innovador futuro con el corredor ibérico que ya está en marcha”. Por otro lado, ha indicado que “en la península ibérica habrá 4 de los 6 proyectos financiados por el Banco Europeo de hidrógeno”, y ha recordado que “hasta el 20 de febrero sigue abierta la subasta en la plataforma para los interesados”. Por último, ha adelantado que “nuestro objetivo es realizar un foro internacional diplomático próximo para la transición energética, en el que reunamos al mayor número de líderes mundiales para hacer un frente común frente a la descarbonización”.

Innovación sobre innovación

La tarde ha continuado con la mesa ‘Tecnologías emergentes en H2V’, en la que han participado Eugenio Trillo León, CTO en The lean Hydrogen como moderador; y Olga Monclús, sales manager - Green Hydrogen en Siemens Energy, Robert Shelton, president and CEO of H2C Safety Pipe, Inc; Francisca Segura Manzano, presidenta de la Cátedra H2 Gabitel-UHU y Delia Muñoz Alé, technology manager en H2B2 Electrolysis Technologies, S.L. En la misma, se ha reafirmado la necesidad del trabajo común entre instituciones y empresas para llevar a cabo tecnologías que impulsen la implantación del hidrógeno verde en España, Andalucía y Huelva. En este sentido, han reivindicado mayor apoyo por parte de las instituciones para conseguir financiación ágil para los proyectos que “se quedan bloqueados en trámites interminables”.

Jesús Gil, director de Hidrógeno de Enagás, ha realizado un balance sobre las infraestructuras del hidrógeno y los avances en el despliegue de una red troncal en España. En este sentido, ha reafirmado las palabras del CEO de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, que ha expuesto que “Huelva es la capital del hidrógeno verde en España. No hay lugar mejor, porque Andalucía tiene un potencial extraordinario y el Hub de aquí es el corazón de Europa”. Desde Enagás se ha anunciado que han participado en la convocatoria de proyectos europeos con dos concretamente, como es el Hidroducto de Huelva-Algeciras y el avance de la red troncal española de hidrógeno verde”. “Trabajamos para que Palos sea pionera con otras moléculas renovables, también con la Autoridad Portuaria para ampliar el muelle y ofrecer así servicios que conviertan a Huelva en un referente estratégico de la descarbonización del Atlántico y Europa”.

‘La regulación normativa para el desarrollo de proyectos de hidrógeno en los países de la UE’ ha sido el tema central de la mesa que ha abierto la sesión de tarde. José Javier Frey Sánchez, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno ha moderado un debate con los ponentes Bert de Colvenaer, CEO de WaterstofNet; Dra. Kirsten Westphal, miembro de la Junta Directiva de BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V; Ana Quelhas, managing director for Hydrogen at EDP Renewables; Daniel Fraile, Chief Policy & Market Officer en Hydrogen Europe y José Andrés González Cuenca, Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea. Los ponentes han coincidido en que “estamos en un momento único para encontrar las claves y dar una respuesta suficiente para garantizar esta evolución. Así, tenemos que facilitar un contexto político adecuado y, por supuesto, tenemos la brecha de los precios y es algo con lo que tenemos que acabar”, ha indicado José Andrés González.

Por su parte, Daniel Fraile ha añadido que “debemos tener mecanismos que deben centrarse más en garantizar la demanda de verde. Ello pasa por simplificar todo el mecanismo de financiación europeo, además de darle un impulso a las infraestructuras. Es una cuestión de entender el sistema como uno y no como varios”. En su lugar, Kirsten Westphal, ha indicado que “es fundamental, para tener éxito, facilitar el marco legal, no basta con tener ambición”; a lo que ha añadido que “por supuesto europa es pionera, y hay que tener los objetivos políticos claros para que podamos cundir con herramientas que ya tenemos”. La conclusión acordada es que “debemos centrarnos en la eficiencia, en la economía circular y en la forma de mejorar el sector: que estén todas las partes implicadas”. Por ello, “destacamos esa necesidad para el futuro, la eficiencia y competitividad esencial en toda la región europea”.

Un vistazo a Oriente Medio

El día ha concluido con el precio del H2V y los proyectos en Oriente Medio sobre hidrógeno verde como ejemplo pionero del sector. Raúl Santamaría Álvarez, managing director en MIBGAS, ha moderado a Alan Ripa Ngkaion, consejero delegado de AccionaPlug; Diego Vela Llanes, senior Advisor on Energy en Arbro Consulting y Rafael Cossent Arín, co-director de la Cátedra de Hidrógeno de la Universidad de Comillas (ICAI-ICADE). Precisamente, Alan Ripa ha indicado que “es muy importante los avances tecnológicos que nos ayudarán a reducir los precios de los procesos, que finalmente es lo que más encarece”. En este sentido, ha subrayado que “si se mejorara la eficiencia de los electrolizadores, esto haría que los precios fueran más baratos y así se consumiría más energía verde”. Así, se prevé que “en el escenario del 2026-2030, el objetivo es la disminución coste de producción del 25%”.

Diego Vela ha confirmado que “lo que se ha trabajado en 2024 ha permitido conocer mejor el sector y las necesidades y demandas. Cuando haces el precio con la estimación de lo que cuesta; tenemos un problema que tenemos que arreglar porque aun reduciendo las emisiones de co2, es complicado. Para hacer esto de forma efectiva, vamos a necesitar ayudas”. A lo que ha añadido que “hace falta una legislación integral que de respuesta a la demanda con mayor precisión”. Por su parte, Rafael Cossent ha explicado que “el coste de la producción e muy importante, dependiendo del número de horas de sol así se reducen o incrementan costes. Cuanto más renovables tengamos, más precios habrá por debajo de los umbrales y así será más económico”.

Lourdes Vega Fernández, center director Research and Innovation Center on CO2 and Hydrogen professor en Khalifa University, ha desarrollado las diferentes opciones que se están llevando a cabo en Oriente Medio destacando que “tiene las medidas adecuadas para el desarrollo como son un gas natural competitivo; abundantes energías renovables, compromiso político muy importante para que salga adelante y experiencia en la complejidad de transporte de gas y su almacenamiento”. Por último, ha cerrado exponiendo los problemas a los que se enfrentan: estándares y certificaciones, la demanda real, las infraestructuras, los costes, las mejoras necesarias en tecnologías para eficiencia y más barata; y la economía de escala.