Josep Oliu ve "un 85 % de probabilidades" de que fracase la opa del BBVA al Banco Sabadell

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, considera que, "si nada cambia", hay "un 85 % de probabilidades de que fracase la opa" del BBVA y, además, deja la puerta abierta a una unión con una entidad más pequeña: "Si no sale la opa, podremos considerar una fusión absolutamente amistosa". La Vanguardia, El Periódico y Ara publican este domingo entrevistas con el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, que analiza los proyectos de su entidad tras la junta celebrada esta semana en la ciudad que da nombre a esta institución financiera, sobre la que el BBVA ha lanzado una opa, en evaluación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Después de que el presidente del BBVA, Carlos Torres, trasladara el pasado viernes en la junta de accionistas del banco su confianza en que la opa sobre el Sabadell tendrá éxito, Oliu expresa una opinión diferente: "A mí me dijo un banquero de inversión hace poco: 'No premium. Hostile. No way' (Sin prima y hostil, no hay manera)".

Lo que no descarta Oliu, a medio plazo, es incorporar otros bancos españoles a su proyecto en caso de que fracase la opa hostil lanzada por el BBVA. Oliu explica que, si fracasa la absorción a la que aspira el BBVA, el Sabadell seguiría "solo" su camino en un primer momento. "Nuestro proyecto es el que siempre he dicho: somos un banco catalán, hecho aquí, con una cultura determinada", afirma.

En estos momentos, puntualiza, el Sabadell piensa "en el BBVA", pero, si no prospera la opa, quieren "ser un banco de empresas en toda España". "E incorporar otros bancos en diferentes regiones de España forma parte de nuestro proyecto", apostilla. "Creo en nuestro proyecto de banco plurirregional. Hemos hecho muchas operaciones de complemento a lo largo de los años y somos considerados un banco local en donde compramos el Guipuzcoano, el Herrero, el Gallego y la CAM. Antes el Popular también tenía esa dimensión, pero ahora solo la tenemos nosotros. La diferencia es que la regulación y modelos de riesgo actuales hacen que nuestro modelo de negocio sea sostenible y muy rentable", aduce.

Esa otra entidad que incorporarían "tiene que ser un banco español y tener complementariedad geográfica con el Sabadell", nunca con "una operación hostil", un plan del que, adelanta, han hablado con Unicaja, Abanca "y con todos". Oliu reitera que "Cataluña necesita al Sabadell ahora que sale de una economía al ralentí", por su apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Asociaciones empresariales

A Oliu le "sorprende mucho" que la CNMC "no haya atendido a las voces de las organizaciones empresariales o de las empresas que son los más afectados por el problema de la competencia". A su juicio, "esta operación es perjudicial para Cataluña, no es una buena decisión para nuestro país". Oliu asegura tener "mucha confianza" en que, llegado el caso, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "actuará" en defensa del Sabadell.