“El de Huelva es nuestro mejor proyecto y el lugar más adecuado”

Huelva/El flechazo de Trina Solar con Huelva va mucho más allá de la rentabilidad económica para sus proyectos de energía verde. Las facilidades dadas especialmente por el Ayuntamiento de Huelva, y también por parte de la Junta de Andalucía, para agilizar los trámites administrativos de cara a la implantación del proyecto, unidas a la experiencia de la industria auxiliar onubense y al gran potencial del Puerto de Huelva, han sido determinantes para que la multinacional china haya apostado muy fuerte por la capital onubense como centro de sus operaciones dedicadas a la nueva revolución de la industria sostenible en Europa. La directora de Negocios de Trina Solar International System, Hailing Bi, destaca las potencialidades de la capital para el desarrollo de la industria del hidrógeno y cómo se ha gestado el desembarco de la compañía en tierras onubenses.

¿Qué ha encontrado Trina Solar en Huelva para apostar tan fuerte?

Lo primero que quiero decir es gracias. Tenemos que agradecer mucho a Huelva. Teníamos pensado hace mucho que íbamos a invertir en un proyecto piloto en Europa. Luego decidimos que sería en España porque tiene los mejores recursos y por ese plan para convertirse en el país productor y exportador de hidrógeno más importante de Europa. Luego sí nos costó más decidirnos por un lugar concreto en España, y por eso quiero destacar el papel de Arbro, nuestro socio en este proyecto. En su momento nos lanzaron la idea de implantarnos en Huelva y lo analizamos juntos. Y al final, por los recursos con los que cuenta Huelva, por sus ventajas geográficas, por cuestiones técnicas y, por supuesto, por la importancia del Puerto de Huelva, decidimos que era el mejor lugar. Pero eso es solo sobre el papel. Luego también hay que destacar que estamos muy sorprendidos por el ánimo y la impresionante orientación de Huelva, la recepción que nos han dado y la eficiencia que han demostrado desde la administración local, desde el Ayuntamiento, para hacer posible nuestra inversión.

O sea, que se trata también de una cuestión de confianza, y no solo de rentabilidad…

Hay que tener en cuenta que hablamos de un proyecto gigante, en una fase tan inicial… Eso es asumir mucho riesgo. Por eso, quiero decir que la disposición del Ayuntamiento de Huelva ha sido una pieza muy importante para que tomemos la decisión. Ha pasado igual cuando empezamos a investigar para la compra del suelo y el resto de trámites. Todo esto nos da la confianza de que así se van a sacar las cosas adelante. Nos ha costado muchísimo internamente decidir si invertimos o no.

¿Y qué claves podrían haber tumbado esta inversión?

En su momento también había voces contrarias en la compañía. Había que valorar si era el momento de invertir o no. Al final, la conclusión es que este es el mejor proyecto que podemos diseñar, y además en un lugar muy adecuado. Este es un proyecto en el que debemos tener mejor calidad que en todos los proyectos que hemos realizado anteriormente. Si no invertíamos ahora, podíamos quedarnos fuera en este nuevo negocio. Entonces, al final, nos decidimos a invertir. Desarrollar un proyecto como este es muy difícil, por eso es tan importante contar con la colaboración de socios en el territorio como Arbro y con una administración que sea ágil. Esto nos está facilitando mucho las cosas. ¿Cuántos proyectos se han caído o se caerán? Muchos no hablan de esto, y está claro que todos no saldrán adelante. Nosotros nos sentimos muy bien acogidos y esto nos da mucha confianza en que el proyecto sale adelante.

Hablaba antes de un proyecto que busca también una implantación social en Huelva, más allá de la industrial. ¿Cuáles son las intenciones de Trina Solar?

Queremos aportar valor, el conocimiento adquirido de nuestra experiencia. No solo se trata de montar una industria. Hace falta una categoría de valor, que aportemos las empresas de la mano de la sociedad. En este sentido, queremos también desarrollar tecnología con las universidades. Y, por supuesto, si tenemos industria se van a generar muchos puestos de trabajo. Pero creo que todo esto tiene que estar vinculado entre sí.