Huelva abre la puerta a un tercer Congreso de Hidrógeno Verde en el que ya se hable de proyectos en marcha

El desarrollo del hidrógeno verde es “imparable”. Así se cierra el II Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, que se ha celebrado en Huelva del 4 al 6 de febrero y que, promovido por la Federación Onubense de Empresarios (FOE), ha sido calificado como “magnifico” por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. El evento ha puesto, con un sencillo acto de clausura, el broche de oro a tres intensas jornadas de debate y análisis en el que se ha puesto de relieve el consolidado papel protagonista de este evento en la nueva revolución de la industria sostenible, ya que en él se ha congregado la gran industria a nivel nacional y se han desgranado todos los factores que afectan de manera directa a la implantación del hidrógeno verde como forma de producción industrial.

Pilar Miranda, ha destacado que en estos días se ha podido comprobar que la revolución energética “es una realidad”, recordando que “si en la primera edición fuimos capaces de sentar las bases de algo grande, con una base teórica y muchos proyectos, esta segunda edición puede definirse como el congreso de las realidades, donde hemos podido ratificar entre todos, empresarios y administraciones, que el futuro ha llegado, y que en Huelva ha comenzado el gran cambio”. La alcaldesa también ha señalado que durante estos tres días de intenso trabajo “hemos asistido a la gran alianza de todos los valles del hidrógeno de España y también de Portugal o Latinoamérica; nos han acompañado empresarios y expertos de todo el mundo, lo que ha reforzado el liderazgo indiscutible de Huelva en la transformación energética, así como la vocación global de este Congreso”. La primera edil onubense también ha anunciado que Huelva volverá a acoger la celebración del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde del 4 al 6 de febrero de 2026. “Hoy comienza el III Congreso de Hidrógeno Verde y nos ponemos manos a la obra para la siguiente edición, ya que tenemos tareas por delante, tanto las administraciones como la iniciativa privada, para que cuando nos veamos en la primera semana de febrero de 2026 podamos decir al mundo que la revolución energética avanza desde Huelva”, ha concluido, que ha manifestado su deseo de que, para entonces, los proyectos hayan pasado del papel al ladrillo. El Congreso ha batido sus propias previsiones con más de 1.400 personas acreditadas y la participación de de 450 empresas y alrededor de 80 ponentes, así como representantes de 40 entidades, asociaciones clústeres y valles de España, Europa y Latinoamérica. Sin duda, un respaldo unánime de los sectores del Hidrógeno Verde y de las energías renovables que ha supuesto una gran oportunidad para poner en valor el destacado protagonismo del hidrógeno verde en el desarrollo de la actividad económica.

Últimas mesas de trabajo

Durante la matinal de esta jornada se han llevado a cabo las últimas mesas de debate de este congreso. La mesa ‘Proyecto Hypop: Hydrogen public opinión and acceptance’, en la que Gema Rodado y María Panadero, de la Unidad de Consultoría y Formación del Centro Nacional del Hidrógeno, han expuesto que “se están estudiando proyectos demostrativos y valles del hidrógeno de diferentes países, haciendo hincapié en la autorización, seguridad y la certificación de los mismos, ya que ello nos llevará a poder realizar una guía que ofrezca un marco común”. Rodado y Pandero han convertido su mesa en un workshop interactivo en el que han invitado a los presentes a participar en el estudio a través de un código QR, además de intervenir. Así, entre las conclusiones y sugerencias que han expuesto desde el público han destacado que “necesitamos una unificación de criterios porque, si no, no vamos a avanzar. Además, la divulgación es "un paso más que debemos dar para orientar al sector en este tipo de trabajos”.

Para este nueva industria es imprescindible la formación, por ello la sesión ha continuado con la mesa ‘Contenido de la formación profesional para la industria del hidrógeno verde’, en la que el moderador Narciso Rojas, responsable de Comunicación en Moeve, ha destacado del debate que “hay que centrar la formación en la adaptación al mercado, difuminar esas fronteras entre administraciones y empresas, captar alumnos y, sin duda, atraer el talento”. En este sentido, Florentino Santos Porras, secretario general de Formación Profesional de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha indicado que “estamos llamando a las puertas de las empresas para ir de la mano en la mejora y adaptación de los currículos formativos a las necesidades del sector”. Una afirmación que ha apoyado Victoria Martín-Lomeña Guerrero, secretaria general del Servicio Público de Empleo y Formación, que ha incidido en que “los últimos estudios apuntan que de las 44 ocupaciones que más impacto de crecimiento van a tener, el sector de hidrógeno verde y nuevas energías está viéndose ampliado con diferencia”. Por ello, “estamos intentado realizar una Formación Profesional más flexible, así cualquier formación que necesite una empresa y requiera de una adaptación o cualificaciones nuevas, se pueda realizar”.

Un ejemplo de ello es la alianza entre administración y empresa es la que ha explicado Rafael Fernández, director de talento de Moeve, que ha afirmado que “hay una realidad de colaboración con la administración para formación específica, ya que es muy importante que los futuros trabajadores comiencen sus prácticas en entornos profesionales como el que ofrecemos”. Manuel Contreras, profesor del CPIFP Profesor José Luis Graiño y coordinador del grupo de trabajo ‘Adecuación curricular de la FP a las nuevas tecnologías del hidrógeno verde’, ha subrayado que “una de las dificultades que encontramos los profesores es la falta de formación, pero estamos trabajando para poder ir modificando los currículos tanto del alumnado como del profesorado”. En este sentido, Guillermo Figueruelo, responsable de Estrategia en Fundación de hidrógeno de Aragón, ha corroborado que “somos esos formadores de esa cantera que luego formará parte del tejido empresarial”.

Uno de los aspectos que está encima de la mesa en cuanto al desarrollo del hidrógeno verde es la certificación. Por ello, el responsable técnico en Seguridad, Fiabilidad y Certificación en Dekra, Fernando Rus, ha desarrollado los diferentes escenarios a los que se enfrentan los proyectos a la hora de certificar las estaciones de hidrógeno verde en Europa y España. Rus ha incidido en que “el mundo de las estaciones sí que está más regulado que el resto del sector, concretamente entre los retos a los que nos enfrentamos está conseguir un objetivo reglamentario europeo común como el Reglamento (UE) 2023/1804 del Parlamento Europeo sobre la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos; así como orientar en las subvenciones centradas en los productores, distribuidores y consumidores finales; y, cómo no, en la confianza en la seguridad de las instalaciones y adaptación de las empresas de servicio para el asesoramiento en la certificación de las HRS”.

Una vez tratada la regulación y la seguridad, el congreso ha puesto el foco en los ‘Mercados: aplicaciones térmicas’. Una mesa en la que Fernando Isorna, jefe del Área de Energía y Medioambiente del INTA, ha moderado a ponentes como Javier de la Fuente, head of Sales Generation en Siemens Energy España; Judit Serra, directora general de 2G Solutions S.L (España y Portugal); Manuel Breva, secretario general de ANFFECC; Raúl Suárez, CEO de Nedgia y María Goretti Ganzo, jefa de ventas y responsable del negocio de Caldera Industrial en Bosch España. Entre las conclusiones de la mesa, Judit Serra ha apuntado que “el hidrógeno verde puede ser el complemento natural de aquellas energías que sí dependen de las condiciones climáticas como la solar o eólica”; a lo que ha añadido que “trabajamos en proyectos descentralizados, aprovechar las energías renovables, evitar costes de transportes y unirnos a precursores de planta mucho más grandes”. Por su parte, Manuel Breva ha señalado que “nuestra asociación agrega a empresas que consumen el 8% del gas industrial que se consume en España, siendo Castellón la que más consume de España. Por ello, queremos que seamos más eficientes desde el punto de vista energético”.

Asimismo, Raúl Suárez ha indicado que “siempre afirmamos que la demanda manda, y que si no se moviliza la demanda es difícil catalizar ningún cambio en cualquier sector, y mucho más en el energético. Por ello, debemos activar la demanda. Sin olvidar priorizar el patriotismo con empresas españolas cualificadas que se están uniendo en los valles de hidrógeno”. María Goretti Ganzo ha abogado por “educar al consumidor a que se pueden usar todas las energías sin discriminar, y debemos ayudar al cliente a que tome la decisión correcta que le acompañara en los próximos 40 años”.

En la última mesa, ‘Made in Spain’, el director de CITES, José Manuel Andújar, ha mostrado el trabajo que realizan empresas españolas relacionadas con el sector y que son líderes en el mismo, como son Keyter Intarcon Genaq, Ariema, Hiperbaric, New Energies en Cetil o Aciturri. Precisamente, José María Raya Portero, CEO en Keyter Intarcon Genaq, ha remarcado que “dentro del sector, a veces, falta esa perspectiva, en la que sensibilizar para que se tenga en cuenta desde el principio la refrigeración de los procesos; es una inversión que hay que abordar desde el inicio”. En este hilo, Rafael Luque Berruezo, CEO en Ariema, ha señalado que “apostar por el tejido industrial de alrededor”.

Por su parte, Andrés Hernando Saiz, director general en Hiperbaric, ha explicado que “tenemos que tomar ejemplo de ayuntamientos europeos que ya cuentan con flotas de autobuses para descarbonizar ciudades. Nos quedaría desarrollar infraestructuras para dar al vehículo privado ese protagonismo”. Francisco Cabrera Gómez, director de New Energies en Cetil, ha puesto de ejemplo “el trabajo que se está realizando en Alemania respecto a los transportes, infraestructuras y descarbonización del sector”. Por último, Agustín García Laja, Head of H2 Tanks Business Unit en Aciturri, ha adelantado que “el sector del transporte está apostando por los tanques tipo 4 que tienen una cobertura de fibra de carbono que aligera peso y precios”.

Francisco Montalbán Gómez, presidente del Clúster Andaluz del Hidrógeno, ha presentado la alianza de Valles del Hidrógeno, cuyas conclusiones han destacado que “hay que unificar criterios en marcos regulatorios, además de ser una gran oportunidad para nuestro país. Además, hay que apostar por una región implicada, la colaboración entre gobiernos y empresas, instituciones privadas y públicas, pero también entre diferentes regiones».

El II Congreso Nacional de Hidrógeno Verde ha contado con un respaldo unánime de los sectores del Hidrógeno Verde y de las energías renovables, aglutinando a la gran industria a nivel nacional y que tiene como principal objetivo analizar los retos de esta nueva revolución industrial. Con un marcado carácter empresarial e industrial, el II Congreso Nacional de Hidrógeno Verde cuenta con más de 80 panelistas, así como con la presencia de los CEO de las empresas líderes del sector y con ponentes nacionales e internacionales de primerísimo nivel, quienes compartirán experiencias reales y los grandes planes de inversión en este sector. Para esta edición ha contado con el patrocinio de las empresas líderes de la industria energética como Moeve, Siemens Energy, Enagás, Avalon Renovables, Hyren, Iberdrola, Caixabank, INTA, Atlantic Copper, Masa, Fertiberia, Siemens, Hiperbaric, Arcamo, Exolum, Dekra, Cátedra UHU-Gabitel, BBVA, EAG, Inerco, Air Liquide, Ghenova, Laín Tech, Hidralia, Andersen o Marsh, entre otras muchas, que han compartido su visión y los últimos avances en la industria; además el evento está respaldado por el apoyo institucional del Ayuntamiento de Huelva, Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Huelva y Puerto de Huelva, subrayando la importancia de la colaboración público-privada en el desarrollo de esta tecnología.